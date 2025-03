Ganaron las chicas, pero fue un domingo sin fútbol de Primera y Reserva

La Liga Mercedina de Fútbol tuvo un sábado con el inicio de temporada, con encuentros de Segunda y Primera más cruces de Reserva, Infanto Juvenil y Femenino.

Ya para este domingo la lluvia de la madrugada obligó a suspender la mayoría de los cruces, salvo el Fútbol Femenino de Primera que se jugó en Marcos Paz por la tarde entre Pabellón y El Timón que jugaron desde la 12.30 horas. Las campeonas del torneo pasado, las chicas de Marcos Paz, vencieron a El Timón y obtuvieron sus primeros 3 puntos

Quedaron suspendidos en Primera: All Haz vs. Palometas, Carteros vs. Jorge Newbery y Defensores vs. Estudiantes. En Segunda: Barrio San Martín AMEFIP vs. La Tijera y Quilmes vs. Pabellón Argentino.