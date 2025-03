Unas 25 familias se quedan sin ingresos: el gobierno Nacional decidió suprimir y echar a los trabajadores de la Colonia Gutiérrez

Este fin de semana, a los trabajadores de la Colonia Gutiérrez los sorprendieron con emails sin firmar. Se trataba del despido masivo de 25 empleados de lo que representa un espacio mítico, histórico y de gran presente al servicio de la sociedad: la Colonia Ricardo Gutiérrez.

Cuentan los empleados que hay muchos contratos de más de 15 años, personas que son y fueron el sostén de su familia. O bien, matrimonios que allí trabajaban y se quedaron sin nada. Drástica y cruel decisión del gobierno Nacional.

Una de las voces más escuchadas, quien se desempeñaba al frente del espacio radial de la Colonia Gutiérrez, un lugar donde las escuelas visitaban para posteriormente implementar la idea en sus instituciones, Carlos Impaglione, opinó al respecto del duro momento que le toca vivir y a sus compañeros.

“Nunca es triste la verdad….lo que no tiene es remedio.

En el caso, una sarta de hijos p…, llenándose la boca (con mierda) espetan sobre otros sus macabras acciones sin tener la mínima idea de nada. Tienen el culo muy sucio, y se lo limpian mintiendo sobre los otros, esos que si hacen…

Te palmean la espalda, prometiendo y reconociendo tu labor, para al segundo olvidar sus palabras y de golpe Zas…

Cada gobierno los tiene, ojo…

Anoche tras 24 años de trabajo en Colonia Gutiérrez, Marcos Paz, pcia BS As, en condiciones de inaccesibilidades varias, poniendo hombro, pecho, voy la experiencia que la vida invitó a desandar, un traicionero mail, sin firma, cargado de crueldad y cinismo dejo sin trabajo a 25 compañeros.

Veinticinco trabajadores de un dispositivo que sin cuestiones políticas, dio todo, en la tarea junto a jóvenes, jornada a jornada llegaban a vivenciar experiencias en 10 talleres educativos, hoy quedan 3. Talleres donde trabajadores mantenían con su esfuerzo pues recursos hace más de un año no llegaban, ese esfuerzo, poner plata para afrontar la actividad, por elección propia.

La colonia logró autoabastecerse, para mantener el predio, alimentar animales de granja, adquirir elementos para talleres, pintura para emprolijar edificios, restaurar la pileta de natación y reparar equipos de la radio…

Veinticuatro años después una patada en el culo, sin interiorizarse del proyecto de cada taller, resultados que sólo comprobaron escuelas, niños, jóvenes y docentes y padres. Y algún funcionario que se dignó a llegar a saber de qué se trataba pero que claramente no defendió ni puso en valor. Pues la política se enojó con la política, y lo bueno no debía ser.

En la Colonia no hubo partidismo, este gobierno cosechó muchos votos, y no les importó arrojar a la calle.

En Colonia se trabajaba, así pueden demostrarlo miles de alumnos y docentes que desde 2015 visitaban, claro, quizá sea eso, que molestaba.

La radio de Colonia posibilitó que escuelas iniciarán su proyecto radial propio, que otras vieran a sus jóvenes hacerse cargo de actos escolares, que muchos armaran grupos de teatro, otros aprendieran a cocinar pizzas, facturas, pan. Que muchos incursionaran en la mágica tarea de armar instrumentos musicales, descubrir secretos de la naturaleza, entender qué es un medio de comunicación, que amaran nuestras Islas Malvinas, que adquirieran herramientas para jugar y dejarán sus conocimientos en el taller, incursionar en una granja interactuando con los animales en el contacto mínimo.

La Colonia un lugar para recorrer, y la comunidad llegaba a ello, en cada caminata histórica, cada recorrido de terror nocturno, cada actividad al aire libre, cediendo el espacio a la Familia para que disfrute de días de campo, la Colonia reunía a la familia, acaso eso está mal?

Una Institución que convocaba cientos de personas durante la semana, sin que a la Sennaf le costará “un” peso, pues TODO era autogestionado. Se arreglaron cañerías, baños, veredas, canchas, la pileta, edificios, ventanas, puertas, talleres… Ah, claro ahí no hay lugar para otras cosas.

El 1 de marzo quedará como el día que trabajadores de este Espacio fueron arrojados a la calle, si miramientos porque la planilla de Excel de algún trasnochado funcionario debe decir que dos menos uno es uno, en lugar de arrojar resultados que indiquen sumas.

La Colonia entre complicidad de la noche, perdió 3 trabajadores, luego dos y ahora 25, esa resta indica algo claro, el fin de una institución que desde 1904 ha dado mucho a las infancias y juventudes sabiendo ganarse un espacio en la Comunidad y siendo vanguardia a nivel internacional. Cosas que el partidismo jamás entenderá…”

