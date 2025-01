La preocupación por la falta de presión de agua en algunos barrios

No hace falta ir tan atrás en el tiempo para recordar que, cuando el servicio de cloacas y agua era gestionado y administrado 100% por el municipio, casi no se registraban quejas públicas ni en redes.

En esta ocasión, con un 2025 que fue hasta ahora benévolo, al aparecer las primeras olas de calor, se intensifica el consumo de agua para usos varios. Desde regar calles de tierra, hasta llenar una pileta de lona o bien, higienizarse con más frecuencia.

En este contexto y bajo el crecimiento demográfico que experimentó Marcos Paz en los últimos años, la empresa ABSA no ha sabido cómo solucionar o implementar inversiones a tiempo para que esto no ocurra.

Al cierre de esta edición, quisimos comunicarnos con alguna autoridad para que nos detalle el por qué pasa esto todo los veranos, pero no lo logramos.

El Municipio gestionó con la empresa prestadora ABSA la llegada de camiones cisterna para reforzar la provisión de agua en los barrios El Tonel, Talitas y El Prado, que están siendo lo más afectados en los últimos días.

Llegan denuncias desde Los Aromos, del barrio La Capilla, Nuestra Señora de la Paz, Don Rolando, barrio Eva Perón y demás. Si bien la empresa pide máxima responsabilidad en el uso del agua, los vecinos denuncian pérdidas que jamás se repararon y también a esto se le suma el uso excesivo que se hace con las piletas. Una historia que lamentablemente se repite año tras año. Genera malestar y angustia en los vecinos.

Navegación de entradas