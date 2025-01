Las chicas de Sapa Vóley ascendieron a la categoría C

En la sala de reuniones del Municipio de Marcos Paz, la Sociedad Atlética Pabellón Argentino recibió un reconocimiento por un año lleno de éxitos en vóley femenino. Entre los triunfos del club local, se destacó el ascenso a la C de las juveniles y un excelente desempeño en todas las categorías. El evento contó con la presencia del intendente municipal Ricardo Curutchet, la responsable de Deportes María Eugenia Hernández, el presidente del club y la subcomisión de padres, además del equipo juvenil y su entrenadora Gabriela López.

«Fue un 2024 mágico para ellas”, expresó Gabriela, quien explicó que el éxito fue fruto de una sólida base y de mucho trabajo construido durante el año anterior. Además del logro, las divisiones Sub 16, Sub 18 y Sub 21 también se destacaron en torneos abiertos y competencias regionales. Guillermina Cantoni, profesora de las categorías Sub 11, Sub 12 y Sub 13, destacó el comportamiento de los planteles menores y resaltó la importancia de transmitir valores como la disciplina y la pasión por el deporte a las más pequeñas: «Primero tienen que enamorarse del deporte, después se perfeccionan las técnicas», expresó.

Las jugadoras juveniles agradecieron el acompañamiento constante de la subcomisión de padres y celebraron el sentido de pertenencia al club. «La relación que se crea en un equipo no es igual a ninguna otra. Este año fue el mejor de mi vida deportiva», aseguró Emilia Sarturi, capitana de la sub 16.