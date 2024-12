El adorable diálogo entre un padre y su hija: los Aispurúa, unidos por el deporte

Sergio Aispurúa, el basquetbolista más preponderante e importante de la historia de Marcos Paz, acaba de ser abuelo de Natalia, su “nena” que hace no mucho dejó el básquet luego de 20 años. ¿Qué los une? La pasión por el basquetbol y los recuerdos impresionantes de haber sido ambos, jugadores de la Selección Argentina.

En un encuentro breve pero significativo, ambos hicieron un video en Instagram, donde Sofía le consultaba al papá qué iba a hacer de su vida una vez finalizada la trayectoria por el basquetbol. “La idea siempre fue trabajar en el campo, criar vacas”, comentó Sergio.

Por el lado de Sofía, hoy vive en Abu Dabhi junto a su pareja, el reconocido jugador de vóley Nicolás Marcelo Méndez. En su momento, posteó palabras muy sentimentales para referirse al retirarse del basquetbol: “No sé bien cómo se empieza a escribir una carta de despedida, pero voy a intentarlo… Querido básquet: ha llegado el momento de saludarnos, después de ¿Cuántos años fueron?

Si no me equivoco 20. Sí, ¡VEINTE! Hemos viajado juntos por 7 equipos, 9 años en la Selección Argentina, otros 2 sin jugar por lesiones, varios entrenadores, muchas amigas, miles de experiencias y aprendizajes. Fuiste ese lugar seguro en mi adolescencia en donde pude sentirme normal cuando me vi rodeada de otras chicas altas como yo. Me enseñaste a comprender, empatizar y a ayudar a mis compañeras. Me hiciste descubrir no una, sino muchas veces, a una Sofi fuerte, con resiliencia y capaz de sobrepasar los momentos feos que me

tocaron vivir. Me llevaste a conocer el mundo; desde Uruguay hasta Bielorrusia. Con vos aprendí a cuidar lo que no era mío como si fuese mío. Y también aprendí a valorar lo que sí era mío. Dimensioné lo grande del esfuerzo de mis papás para comprarme las zapatillas, hasta las horas pasadas en transporte público con Mamá para llegar juntas a todos lados. Aprendí a valorarme a mi misma”.

No hace falta seguir desmenuzando el pensamiento de Sofía: el deporte, la vida y sus papás le otorgaron valores, como a cualquier persona que lucha por sus objetivos y no cesa.

Mariano Plaza – Periodista – Director de Hora de Informarse