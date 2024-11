Victoria Karp Leiva, una de las deportistas del año de Marcos Paz

Supo destacarse en Argentina y hoy representa a El Salvador • Patina sobre ruedas desde niña y en 2025 se vienen desafíos importantes • Es pionera en el deporte en el país centroamericano, que se encarga de solventarle los viajes para entrenar en el exterior y no perderse ninguna competencia de elite.

Victoria Karp Leiva se ha transformado en una deportista que sabe los objetivos que persigue desde sus patines, ya que los movimientos artísticos y su plasticidad le han permitido ser una de las pocas patinadoras que ha sido campeona Panamericana con dos países diferentes: Argentina y luego, El Salvador.

El punto de inflexión se produjo cuando en familia decidieron que Karp Leiva represente a la nación de la que es oriunda su mamá María José: El Salvador. País que, casi sin ninguna referencia en el deporte y con Victoria como “abanderada sobre ruedas”, le devolvió al país centroamericano toda la confianza que depositaron en ella.

En más de una ocasión, durante este 2024, Victoria tuvo que entrenar o participar de torneos relevantes en diferentes partes del mundo y lo pudo lograr gracias al apoyo económico del país centroamericano. Lo que hubiera sido imposible en nuestro país, donde los deportistas aún de elite en sus marcas, deben lidiar con los altos costos de los pasajes y las estadías.

La joven de 15 años, a mediados de año, viajó a Trieste (norte de Italia) para disputar un torneo entre el 17 y 26 de mayo. Se trató del “Artistic Internacional”, organizado por World Skate y recibió a 502 patinadoras de 28 países y entre ellas, Victoria. Participación positiva y favorable para la deportista de Marcos Paz: estuvo por debajo de los números de las españolas, portuguesas, italianas y una joven alemana (Europa es potencia mundial en patín). Pero fue la mejor del continente.

Párrafo aparte: fue reconocida por las autoridades del país centroamericano de El Salvador: fue el Instituto Nacional de los Deportes (INDES), quien le dio el tremendo respaldo para ser elegida como la MEJOR deportista junior del año 2023: premio a la deportista salvadoreña menor de 18 años que más haya destacado en su progresión y desarrollo deportivo durante el año. Pero también como la MEJOR deportista revelación del 2023. Lo sorprendente fue que tanto periodistas deportivos como público en general (redes) ya la habían ubicado en la segunda colocación en dos ternas fuertes -encuesta a través de la web-, compitiendo contra atletas muy conocidas en su país, a sabiendas de que Karp Leiva no lleva ni siquiera dos años representando a El Salvador.

En julio, fue quinta entre 22 en el Panamericano disputado en la ciudad de Ibagué, Colombia. Luego fue invitada por El Salvador para brindar sus conocimientos a los más chiquitos. “Si bien me gustaría enseñar a las más niñas, todavía no está en mis planes ya ser profesora. Si le tuviera que recomendar a una mamá que quiera llevar a patinar a su nena, la edad ideal sería desde los 4 o 5 años, en piso de madera. Hay que usar casco, rodilleras etc, el patín es un deporte donde el miedo siempre va a estar, aunque sea de manera inconsciente. Pero a medida que se vaya practicando, se va a ir acostumbrando”, recomendó Victoria, una de las deportistas más destacadas del año. De Marcos Paz al mundo!