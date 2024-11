Vacaciones: valores altísimos en la costa y el Real que se devalúa, crece la demanda para ir a las playas de Brasil

El derrumbe de la moneda brasileña de los últimos días, con un “blue” argentino que no para de bajar, hace que los costos para hacer turismo en el país vecino sean más bajos y potencia la demanda.

Por otro, el dólar oficial viene ajustándose a un nivel de 2% mensual, muy por debajo de la inflación. En tanto, el dólar blue no para de bajar y los ingresos de muchos argentinos fueron recuperándose medidos en dólares.

Con este escenario, los argentinos que tienen posibilidades de viajar empezaron a hacer cuentas y, rápidamente, comprobaron que los costos de hoteles, gastronomía, pasajes y otros servicios fuera del país ya no resultaban superiores a los del mercado interno.

Desde las agencias de turismo, ratifican que la demanda viene sostenida desde hace varios meses y el nivel de reservas para viajar en lo que resta del año y el primer semestre del 2025.

La ventaja de comprar con anticipación se refleja en los precios ya que, a medida que se acorta la fecha para viajar, las tarifas son más altas. Los destinos elegidos son los más clásicos para los turistas argentinos. Van desde distintos países de Europa, Estados Unidos (en especial Disney), el Caribe (Cuba, Punta Cana y Cancún) y, especialmente, Brasil.

COSTOS, POR UN OPERADOR

TURÍSTICO:

“Seleccioné un paquete a Florianópolis, con hotel 3 o 4 estrellas, lo comparé con el precio de un hotel de similares características en Pinamar y me daba que salía lo mismo una semana en la costa atlántica, sin contar el viaje, que el paquete entero con estadía y pasajes incluidos a Brasil”, repasa Jorge Grandinetti sobre el posteo que compartió en X en septiembre pasado, que registró más de un millón de vistas y cientos de comentarios, como por ejemplo, este: “Casi 300 dólares la noche para dos pretenden cobrar en un hotel de Pinamar, es increíble. Con ese presupuesto te vas a las mejores playas no solo de Brasil, sino el Caribe y Europa. Y la comida en Florianópolis debe estar más barata, encima”.

“El interés de los viajeros sigue creciendo impulsado por el cambio favorable, paquetes para todos los gustos, cuotas sin interés y vuelos directos a más de 11 destinos de ese país. En el ranking de quienes eligen paquetes de viaje figura Río de Janeiro, seguido de Florianópolis, Natal, Maceió y Recife.