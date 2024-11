Bienvenida a Marcos Paz una nueva emisora proveniente de Mariano Acosta: Cadena Joven

La emisora se encuentra en Monteagudo 429 esquina La Rioja • Cadena Joven es la radio que reinventó el streaming en la localidad y conecta de otro modo con los ciudadanos de Marcos Paz • El equipo capitaneado por Mariano Silva y producido con mucho esfuerzo, crece y ofrece contenidos de calidad.

En una era donde la tecnología transforma continuamente el consumo de contenidos, Cadena Joven se consolida como un espacio innovador en el mundo de la radio por streaming. Alejandro Escobar, uno de sus integrantes, destaca cómo este formato ha revolucionado la emisora. “El streaming llegó para quedarse. No hace mucho tiempo surgió; si mal no recuerdo fue en pandemia, que se hizo más fuerte y hoy ‘está de moda’. Creo que se fue adaptando a la radio tradicional”, explica Escobar.

Gracias a esta evolución, Cadena Joven ofrece una variedad de programas que se renuevan semana a semana y cubren múltiples intereses y públicos. Uno de sus programas centrales es Mejor de Mañana (L a V de 9a12) , conducido por Mariano Salas y el propio Escobar, donde entretenimiento y entrevistas frescas se combinan en un espacio único. “Cuando nos toca afrontar un tema serio, lo hacemos con responsabilidad, más allá de que sea streaming y que se capte a un público quizás más joven. Hay personas mayores que también se van sumando día a día, porque ahora pueden ver lo que antes no podían, hablando de la radio convencional”, comenta Escobar. Este formato digital permite que Cadena Joven llegue a cualquier persona con acceso a Internet, desde cualquier lugar del mundo, ampliando su alcance y la interacción en simultáneo con los oyentes.

La emisora, antes ubicada en Mariano Acosta, partido de Merlo, ahora transmite desde Marcos Paz, alcanzando nuevas audiencias con su frecuencia 90.5 en la zona oeste (Mariano Acosta, Ferrari, barrios de Marcos Paz, parte de Moreno y La Reja), y en Marcos Paz centro en la FM 90.1. Además, ofrece su streaming en vivo a través de Twitch en twitch.tv / cadenajoven905 , ampliando las posibilidades de sintonía y participación.

La emisora ​​también se ha hecho un nombre participante en algunos de los eventos más representativos de la región. Con su plataforma de streaming, Cadena Joven transmitió en vivo la Fiesta Nacional del Jamón y la Fiesta de la Tradición Gauchesca en Marcos Paz, acercando a sus seguidores estas experiencias en tiempo real. Este compromiso con la comunidad fortalece su presencia local y refuerza su misión de llevar lo mejor de la cultura regional a audiencias en todo el país.

Como explica Mariano Salas, la publicidad es fundamental para sostener este tipo de proyectos y seguir creciendo en calidad de contenido. “Buscamos entretener, pero también informar de todos los acontecimientos de la región”, afirma Salas. Con la ayuda de sus anunciantes, Cadena Joven sigue apostando por el streaming como una vía para llegar a diferentes generaciones, brindando calidad audiovisual y manteniendo el compromiso con quienes los ven y escuchan diariamente.

¿Dónde escuchar Cadena Joven desde una radio o auto?

En vivo por FM 90.1

Marcos Paz centro y

FM 90.5

en zona oeste