Impuestos: Merlo y Marcos Paz, entre los municipios del AMBA más caros para cargar nafta súper

Llenar un tanque de 48 litros de nafta súper cuesta al menos $2500 más en los municipios de Merlo, Pilar y José C. Paz que en la ciudad de Buenos Aires o en otras localidades del conurbano bonaerense, como Exaltación de la Cruz, Berisso o San Martín. La disparidad en los valores de los combustibles no depende en estos casos de los costos logísticos, sino de las tasas viales que cobra cada municipio sobre la nafta y el gasoil.

Según un relevamiento que realizó Infobae, los lugares más caros para cargar combustible en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son justamente Merlo, Pilar y José C. Paz, donde el precio promedio del litro de nafta súper cuesta $1146. En estos municipios, los gobiernos locales cobran una tasa vial de entre 2,5% y 3% en Merlo; de 2% en Pilar y de $9,28 en José C. Paz.

Otros municipios que figuran entre los lugares más caros para cargar nafta súper son Moreno ($1140 el litro), que cobra una tasa vial de 2,5%; Marcos Paz ($1139), con una tasa de $20,96, y Hurlingham ($1138), con tasa de 1,55%.

La semana pasada, la Secretaría de Energía dispuso a través de una resolución que todas las estaciones de servicio que cobren tasas municipales deben informarlo a los clientes mediante un cartel en el surtidor. “En esta jurisdicción se aplican tasas viales y/o municipales sobre el precio de los combustibles”, deben exhibir las bocas de expendio en un lugar visible.

En promedio, el precio del combustible puede llegar a ser 4% más caro entre distintos municipios del AMBA, dependiendo de la tasa vial que se aplique. De hecho, los lugares más baratos para cargar combustible dentro de la provincia de Buenos Aires son Exaltación de la Cruz ($1101), Berisso ($1105), San Martín ($1107), Esteban Echeverría ($1110) y Cañuelas ($1110), donde no se cobran tasas viales.

El lugar más barato para cargar combustible del AMBA, sin embargo, sigue siendo CABA, donde el litro promedio de nafta súper vale $1093, pese a que, en los últimos meses, YPF buscó eliminar la brecha de precios entre ambos lados de la General Paz.

En diciembre pasado, cuando asumió Javier Milei, la diferencia de precios entre la Ciudad y el conurbano bonaerense era superior al 13%. Esto era producto de que la gestión anterior de YPF buscaba amortiguar el impacto de la suba de precios en las bocas de expendio porteñas, donde generalmente suelen ir los móviles periodísticos a cubrir los aumentos. En los últimos dos meses, YPF aplicó subas mayores en las estaciones de CABA y redujo significativamente la disparidad.

En definitiva, Marcos Paz es el quinto municipio más caro para cargar nafta de la zona del AMBA.