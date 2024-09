Luis Caputo desafió a los intendentes que lo criticaron por prohibir el cobro de tasas municipales en los servicios públicos

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que los municipios tendrán prohibido incluir impuestos en la facturación de servicios esenciales como luz y gas.

“Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía dispuso, a través de la Resolución 2024-267 que saldrá mañana en el Boletín Oficial”, publicó el ministro Caputo en su cuenta de X.

Según explicó, las facturas de servicios esenciales solo deberán contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, “quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a respaldar el anuncio. En su cuenta de X sostuvo que “el gasto público provincial y municipal creció tanto en los últimos años porque sus impuestos y tasas se ocultaron en facturas o como un impuesto más. La transparencia fiscal ayudará a generar mayor conciencia fiscal y a bajar el gasto”.

Tarifas: la oficialización en Boletín Oficial

Este miércoles 11 de septiembre, se publicó la medida en el Boletín Oficial con algunos detalles extras. La Resolución 267/2024 afirmó que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio.

La Resolución publicada en el Boletín Oficial también indica que el incumplimiento será pasible de ser sancionado conforme el régimen de penalidades previsto en la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias de Defensa del Consumidor y normas reglamentarias. Asimismo, se informa que la medida entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial y tiene un plazo de adecuación de treinta días.

“De esta manera, se evitará la inclusión de cargos que no corresponden a un servicio y que vulneren la libertad de elección de los consumidores forzándolos a pagar montos adicionales al momento de abonar las tarifas. Estas prácticas, que se han tornado sistemáticas en municipios de la provincia de Buenos Aires y en distintas localidades y provincias del país, constituyen un incumplimiento a la Ley de Defensa del Consumidor, la cual establece que las empresas proveedoras están obligadas a proporcionar al consumidor de forma cierta, clara y detallada las condiciones de contratación del servicio”, se justificó.

“Quería aprovechar este momento para hacer una aclaración con respecto a la resolución que sacamos ayer sobre las tasas municipales. Ha habido muchas quejas de intendentes, obviamente kirchneristas” , plantea Caputo al empezar el video, en clara alusión a los reproches públicos de Mayra Mendoza (Quilmes) y Julio Zamora (Tigre). “Algunos diarios titularon incluso sobre una guerra contra los municipios. Nada más alejado de la realidad que eso”, puntualizó el ministro.

“El ciudadano del municipio que sea, como La Matanza o Lanús, cuando paga la tarifa de luz o va a cargar nafta en la estación de servicio, no sabe que en realidad ese aumento no viene del gobierno nacional, sino de los intendentes, de su propio municipio. Estamos defendiendo la transparencia y al ciudadano también porque, por supuesto, los aumentos que estamos viendo en las tasas municipales, probablemente no tienen una jurisdicción asociada atrás”, ahondó a continuación.