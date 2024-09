Por primera vez en la historia, un fotógrafo de Marcos Paz expondrá en Francia

Oscar Ameconi es un apasionado de la captación de imágenes y sensaciones que las mismas transmiten • Fue premiado a nivel local, nacional y ha sido reconocido internacionalmente • Por primera vez en la historia, un fotógrafo local, que enorgullece con arte visual a esta localidad, presentará un trabajo que será expuesto en el mítico Museo del Louvre, París, capital francesa • En el texto, el docente y creador de imágenes sensacionales, explica los detalles de este logro • El lugar elegido para la foto denota tristeza, desolación, pero ofrece un paisaje “único”. LA FOTO SE EXPONDRÁ EN EL SUBSUELO DEL MUSEO DELLOUVRE ENTRE EL 19 Y 20 DE OCTUBRE. MUESTRA: ART SHOPPING.

El reconocido docente Oscar Ameconi es un fotógrafo aficionado pero súper profesional. Ha retratado los rincones de Marcos Paz y diversos puntos del país como pocos; en este sentido, participando de una exposición de fotografías en el Palacio Barolo de CABA, Oscar tuvo la grata noticia que una de sus fotografías, la de la Laguna de Epecuén, fue seleccionada para mostrarse, en octubre, en un subsuelo del magnífico Museo del Louvre (Francia).

– ¿Cómo fue que la foto va a París?

-En realidad, el reconocimiento para ir a París nació en Buenos Aires, durante el mes de abril hubo una convocatoria de artistas para exponer en el Palacio Barolo en Buenos Aires, yo presento 5 fotos y, la curadora de la muestra Mariela Ballesta, seleccionó la foto nocturna de Epecuén. La foto gustó mucho y la curadora me invitó a exponerla en una muestra artística internacional que se desarrolla en París. Mariela Ballesta conforma un grupo de arte que tiene un espacio reservado en la galería de arte en París, “Carrousel du Louvre” auspiciado por la embajada argentina en Francia. La misma foto que expuse en el Palacio Barolo será la que viaje a París, yo no viajo.

-¿Por qué Epecuén y en qué te inspiraste?

En relación a qué me inspiró para hacer la foto de Epecuén: ese lugar es increíble para los fotógrafos y fuimos con un amigo fotógrafo a hacer fotos nocturnas del lugar. Esperamos la noche, había luna creciente, iluminé el árbol salinizado con una linterna, exposición larga, diafragma abierto y lo demás lo hace el paisaje. Para realizar esa foto estuvimos previamente durante el día para ubicarnos correctamente para hacer la foto con una buena composición.

-¿Qué factores influyen al componer una imagen?

-En relación a si un fotógrafo debe sentir primero y captar después pienso que pueden ocurrir ambas situaciones, se puede sentir previamente la imagen y después buscarla o ver la imagen y después retratarla.

Los factores que influyen al fotografiar son múltiples: el más importante es la pasión que tenés que tener para realizar algo que te gusta desde siempre sin pasión no sos un buen fotógrafo. Luego la capacitación es importante para poder conocer bien la técnica y la composición fotográfica. Ver fotos de autores reconocidos, asistir y participar en muestras fotográficas, participar en concursos, leer libros de fotografía….Todo esto hace que un fotógrafo crezca y sea reconocido por su trabajo.

En otra instancia, Ameconi agregó: “La fotografía me apasiona desde siempre en mi adolescencia cuando fui de viaje de egresados llevé mi cámara de fotos analógica con un par de rollos en blanco y negro y el primer rollo a color de 12 fotos que recién salían en el mercado. Saqué muy pocas fotos con mis compañeros porque la mayoría de las fotos fueron de paisajes de Mendoza. Estos rollos los pude revelar 6 meses después porque era muy caro hacerlo. Luego tuve que estudiar y trabajar y la fotografía siempre la tuve como hobbie aunque participé en innumerables concursos y muestras. Cuando me jubilo me dedico a estudiar fotografía y a enseñar cursos y talleres, realizando

También salidas fotográficas y organizando muestras individuales y colectivas, este año realizaré la décima edición de las muestras fotográficas”.

Mariano Plaza