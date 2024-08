Sapa, realidades distintas: mientras las chicas arrancan con el pie derecho, en primera masculina sin triunfos

La Liga Mercedina de Fútbol durante el domingo 11 de agosto puso en marcha el torneo Clausura para la Primera División Femenina, aunque no todos los partidos de la primera fecha se jugaron. Postergado quedó Atlético Rodríguez vs. Flandria y los libres fueron Trocha y El Frontón de Andrés de Giles.

En principio estaba programado Social y Deportivo Nicolás vs. Defensores Juniors que terminó sin disputa, los mismo para La Tijera vs. El Timón por el estado de los campos de juego donde iban a medirse en el Clausura. Sí hubo dos encuentros con victoria de Mercedes y Pabellón.

Club Mercedes 2: Ailen Castro y Yanina Russo.

Palometas 0.

Unión 0.

Pabellón Argentino 3: Camila Fernández 2 y Noelia Molina.

Próxima fecha

El Frontón vs. Unión.

El Timón vs. Social y Deportivo Nicolás.

Flandria vs. La Tijera.

Trocha vs. Mercedes.

Postergado

Palometas vs. Atlético Rodríguez.

PLANTEL MASCULINO

A principios de agosto, cayó ante Unión, de local, en lo que fue la cuarta derrota consecutiva y hasta el cierre de esta edición, se mantenía en el fondo de la tabla de posiciones.