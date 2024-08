Qué dice la gente de la app de estacionamiento medido en Google Play y App Store

En App Store (Apple), el promedio sobre el total de opiniones y calificaciones es 1.3 sobre 647 calificaciones que tienen que ver con los usuarios de las localidades que abarca el sistema de estacionamiento medido (SEM), desarrollado por alumnos de la Universidad Nacional de la Plata.

En tanto, SEM Marcos Paz en Google Play tiene un 2,9 de puntaje por sobre 16 reseñas de vecinos que utilizaron la app para estacionar o bien, intentarlo.

La obligación de pagar $100 la hora en las zonas más álgidas del centro de Marcos Paz alivió también el tránsito y agilizó el estacionamiento para quienes no utilizan más de 15 minutos el espacio libre para estacionar: hay que recordar que los primeros 15 minutos son gratuitos y posteriormente empieza a correr el reloj. Y ahí radican muchas quejas de los vecinos, que descargan la app Sem Marcos Paz, luego cuando regresan a sus autos se olvidan de cortar el servicio y tienen que pagar de más. O bien, “Quienes lo programaron jamás hicieron un testeo en su vida. Es imposible ingresar a la aplicación porque tienen al revés el pedido de usuario y pass. El municipio no puede exigir un pago si no pone a disposición del usuario las herramientas que funcionen. Hace más de un mes que me bajé la aplicación y sigue sin funcionar”, cuenta Gabriela Montini (usuaria). Otra usuaria detalla: “Hola!! Hace ya un tiempo que no puedo acceder, me dice que la contraseña no es la correcta . Hago todos los pasos para recuperarla, cuando quiero ingresar con la nueva contraseña me vuelve a decir que es incorrecta. La aplicación es una verdadera pesadilla. No la puedo usar nunca”.

Así, como estas, las opiniones se multiplican. Habrá que ver si el sistema se torna más eficiente y así empezar a cosechar elogios y no críticas en las tiendas de las app.

Para mas info ingresá a www.marcospaz.gov.ar o contactate con la oficina virtual SEM consultas: 1131268204

semconsultas@marcospaz.gov.ar