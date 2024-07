Sofía Acevedo se afianza en Uruguay y fue una de las top vs. Remeros

Hace unos días, uno de los mejores clubes de basquetbol femenino de Uruguay, Aguada, anunciaba con énfasis la llegada de Sofía Acevedo a sus filas. La chica, base extraordinaria de Marcos Paz, no sólo jugó en el Viejo Continente sino que también fue player de Defensor Sporting del país oriental, así como se lució en su enorme etapa de iniciación en el Granate, el club Lanús. No alcanzarían estas líneas para citar las innumerables llamadas a la Selección Argentina de 3×3, por su enorme mano a la hora del lanzamiento de 3. Habilidad que, en 2018, le permitió ser medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos para la Juventud, celebrados en Buenos Aires.

¿Cuál es su realidad en el país vecino, donde se siente cómoda?

Por supuesto que el reencuentro con viejas amigas o conocidos, sumado a que Sofía ya conoce la idiosincracia de los uruguayos, hace que la adaptación social sea mucho más light que aquella vez, apenas se permitieron los primeros viajes, saliendo de la pandemia.

Si bien el equipo Aguada marcha primero en la tabla de posiciones y con un score que asombra: al cierre de esta edición había vencido a sus rivales en cuatro oportunidades consecutivamente, Sofía se va adaptando de a poco en su posición natural: base, flotando por el ataque y muy predispuesta a colaborar con el equipo defensivamente, como también lista para lanzar los misiles desde la línea de 3, uno de sus fuertes.

Tal es así, que en uno de los últimos encuentros, frente a Remeros, su equipo se impuso en un cómodo 80 a 53. Pero ingresando desde el banco finalizando el primer cuarto: después, no salió más salvo en algún lapso para descansar. Le aportó movilidad y goleo al equipo, ya que la de Marcos Paz anotó 14 puntos de los 80 de su equipo.

Fue el debut de una brasileña en Aguada, de apellido Ferreira. Debajo del aro fue implacable y se despachó con 27 puntos, utilizando como arma fundamental su gran porte físico.

El segundo cuarto, muy similar al primero. Ferreira volvió a anotar 8 puntos en los segundos 10 minutos para que Aguada comience a tomar ventaja, pero cuando la jugadora salió a descansar, Melisa Techera y Evangelina Rolón la suplieron muy bien. Giossa y Ortellado entraron muy bien en las «mercedarias» para seguir convirtiendo a la par de su rival y quedar a solo 6 puntos por debajo al final del segundo cuarto.

Sofía Herrera en Aguada como ya mencionamos anteriormente y Sofía Acevedo se suben al podio en Aguada, mientras que Julieta Lauber y Romina Giossa lo hacen en Remeros.

Aguada, que no sufrió complicaciones en el segundo tiempo, siguió sacando diferencias con Ferreira como abanderada, pero donde también aparecieron las corridas de cancha con Dolinsky y Acevedo como figuras.

En definitiva, a Sofía le gusta correr, atacar y tirar al aro. Si juega en una posición muy defensiva, la están desaprovechando, ya que la defensa férrea y ordenada, no es su fuerte. Se puede seguir a Sofía por Youtube en el canal exclusivo del club uruguayo.

Mariano Plaza