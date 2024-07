Triple campeonato para las chicas del San Martín Fútbol y un segundo puesto

En femenino San Martín se impuso en Las Heras ante San Miguel por 2 a 1 con goles de Sol Viltez y Mia Lugones y se consagró campeón del torneo apertura.

En Sub 12 cayó por 2 a 0 y culminó en el tercer puesto.

Las Sub 14 de San Martín (que con el empate eran campeones) caía por 6 a 5 hasta que a falta de un minuto para el final, Maitena Semino igualó el marcador en 6 para desencadenar el festejo de las nenas de San Martín. Anteriormente habían marcado Milagros Botta, Luna Martínez x 2 e Itatí González x 2.

En Sub 17, las dirigidas por Manuel Gómez salían a la cancha ya siendo campeones y ganaron por 6 a 2.

La primera cayó por 2 a 1 y terminó como subcampeón. El gol de San Martín lo convirtió Lucia Pimienta.

Colaboró: Leandro Torres