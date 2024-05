De qué monto es la multa que te cobran por viajar sin boleto o “colado” en el Sarmiento

Al malhumor generalizado por la drástica reducción de los servicios en el ferrocarril Sarmiento (se estima que en el tramo Merlo-Lobos hay un 80% de merma), los pasajeros no sólo deben tener la SUBE registrada para ahorrarse “unos pesos” sino tienen que implorar que la formación llegue, que no la cancelen.

Hoy por suerte hay dos servicios que conectan con CABA. Por un lado, el Sarmiento que va desde Marcos Paz hasta Merlo. De allí la conexión Once. Mientras que el Belgrano Sur se ha transformado en una rueda de auxilio para los trabajadores, estudiantes y gente que realiza trámites en CABA o en el conurbano más concentrado.

Ahora bien, no sólo el aumento brusco del boleto sino la reducción áspera y cruel del servicio no colabora con el humor social a la hora de evaluar la experiencia de un viaje en tren. Donde la dignidad se ve derrumbada como ciudadanos que sólo quieren ir a trabajar o estudiar.

A tal punto que la empresa (todavía estatal) de Ferrocarril advierte en la página web que la persona que no pague boleto, tendrá que abonar una multa de $1600.

“El problema es que hay horarios pico donde el tren se carga de hasta 1000 personas por formación, una locura”, comentan los pasajeros, denunciando que viajan muy mal.