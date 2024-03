Una mujer valorada y destacada en su profesión: Esther Cahué habla de su trabajo y su equipo

Siempre con una sonrisa y buenas vibras. Así trabaja y cuida a sus pacientes cuando la visitan en su laboratorio o cuando ella va a domicilio (impedimentos para acercarse a su lugar de trabajo o por urgencias). Así, desde 1983, cuando Esther Noemí Cahué (65) quedó habilitada para ejercer su profesión de bioquímica, egresada en la Universidad de Buenos Aires, Esther cumple a rajatabla con sus obligaciones profesionales y cerca de las 8 de la mañana ya está lista para atender presencialmente a miles de pacientes de la localidad de Marcos Paz y hasta aledañas.

Si bien considera que la Mujer debe ser distinta al hombre y no debe ser igual a él, añade que “para mí el Día de la Mujer es todo el año”. Ahí es cuando se enorgullece de contar que tiene dos secretarias “muy responsables y que le ayudan mucho a los pacientes”. Mientras tanto, su hija Alejandra, se prepara para continuar con el legado. “Por suerte ya rindió su último examen para la carrera de Bioquímica, quizá yo vaya a jubilarme. Pero la seguiré acompañando, serán días de transición”, adelanta Esther, también mamá de Mariela (quien se destacara en lanzamiento de jabalina) Aguer, hoy trabajando de kinesióloga.

Con Alberto completan una familia que trabaja todos los días para que los pacientes no sólo la conozcan, sino que vuelvan: “Somos humanos y también nos equivocamos. Es gratificante que te perdonen cuando errás, también hay momentos donde siento alegría porque hay personas que les ganaron a enfermedades y otras que lamentablemente se fueron, no pudieron. Esos son algunos de los bajones de la profesión.

-¿Tuviste miedo en alguna etapa al ejercerla?

-Miedo nunca tuve, siempre me cuidé y tengo un ángel guarda que me debe de cuidar. Muchos colegas se contagiaron con HIV atendiendo gente. Llevamos al pie de la letra las normas de bioseguridad. El Covid fue un trago amargo en la profesión (por la gran cantidad de decesos). Hay mucha gente con defensas bajas. Los virus no se van, tienen la capacidad de mutar. Cada paciente es un mundo aparte. En lo particular, yo tuve Covid promediando el año pasado y lo pasé casi sin ningún síntoma, sólo dolores corporales y se me fue en no más de 72 horas. Pero ya me había aplicado 5 vacunas. Si bien ahora casi no se testea, sigue habiendo casos positivos de Covid. Si no hubiera sido por las vacunas, tendríamos que haber lamentado más muertos.

-¿Qué opinás acerca de las teorías que sostienen que las secuelas cardíacas que puede dejar el COVID en los que lo padecieron?

– Consulté con un cardiólogo y si hubo estadísticas: hicieron un estudio de desajustes cardiológicos, me comentó que las complicaciones cardíacas desaparecían después de superar la enfermedad.

– Y ahora, la preocupación por el dengue…

– Complica bastante, hay personas que han estado internadas. Hay que cuidarse con repelente, fumigar si se puede. Conseguí algunos test rápidos, no hay reactivo por laboratorio. Es la primera vez que no consigo reactivo. Si bien no se transmite de persona a persona, quien tenga dengue debe seguir usando repelente para que el mosquito no lo pique y así multiplique el virus.

En otro sentido, Esther recuerda algo que la marcó en su tenacidad y constancia para trabajar incansablemente. “Una mañana muy lluviosa llegué al laboratorio, convencida de que no vendría nadie por una intensa lluvia, y entonces apareció una abuela de más de 90 años, solo con un piloto, le dije: abuela como se le ocurre venir con esta mañana, y me respondió: como no voy a venir si pensé toda la noche en usted. Yo insistí, mientras la atendía, pero no tiene un paraguas? Y me respondió, si pero no lo puedo sostener tanto tiempo. Todo esto me dejó como reflexión que por más que llueva o truene debo llegar porque no es posible que un/a abuela/o llegue y encuentre el laboratorio cerrado, finaliza Esther con espontaneidad y naturalidad. Así la valoran en Marcos Paz, como una gran persona y una excelente profesional.

Mariano Plaza