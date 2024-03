Franco Bejarano regresó al fútbol de Ecuador, el de Marcos Paz asume otro rol

El oriundo de la ciudad de Marcos Paz emigró nuevamente a Ecuador pero esta vez como director técnico. Después de 14 años, el ex jugador de fútbol profesional, se encuentra en la localidad de Portoviejo para estar a cargo del primer equipo de “New Porto”, que milita en el ascenso del fútbol ecuatoriano.

Horas antes de viajar, en una entrevista exclusiva, Bejarano dio detalles de todo lo que está viviendo y expresó: “Hoy con 38 años y una vida organizada en Argentina, no es fácil tomar la decisión de viajar, emocionalmente es muy fuerte pero me quiero dar otra oportunidad en el fútbol”. En su carrera de futbolista se desenvolvió como mediocampista central.

Bejarano tuvo un breve paso en las inferiores de Racing, luego fue jugador de las inferiores de San Lorenzo de Almagro. No llegó a debutar en primera y emigró con 19 años al Espoli de Ecuador. Allí también vistió los colores de Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo y River de Guayaquil. En su regreso a la Argentina jugó en CADU, Argentinos de Merlo, Midland y en algunos torneos de regionales donde finalmente decidió terminar su carrera como jugador.

Después de estar unos años alejado del fútbol a primer nivel de competencia, Franco inició su formación para ser Director Técnico y mientras estudiaba la carrera de DT, la cual ya culminó, fue adquiriendo experiencia como profesor en distintas escuelas deportivas.

Al iniciar el 2024 un gran reto llegó a la vida de Bejarano: la posibilidad de poder plasmar todo su conocimiento y preparación como director técnico en NEW PORTO de Ecuador. “Estoy muy agradecido de esta propuesta que me llega desde la dirigencia para sumarme a este nuevo proyecto”, contaba Bejarano y agregó: “Muchas veces trabajás en silencio para cuando llegue este momento, por eso espero poder aprovecharlo”.

El ex jugador de Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, recordó que en Ecuador vivió hermosos momentos dentro de la cancha, por eso 14 años después eligió volver con nuevas expectativas y objetivos.

En cuanto a la decisión de emigrar manifestó que no es para nada fácil, pero si quiere estar cerca del fútbol tiene que estar preparado: “Confío en que las personas que están al lado mío me van acompañar y eso me dio la tranquilidad para tomar esa decisión”. También describió la importancia del acompañamiento de sus seres queridos: “Más que agradecido a mis hijas, a mi pareja, mis viejos, mi familia y mis amigos. El apoyo de ellos es fundamental a la hora de viajar porque emocionalmente es una prueba difícil”. En cuanto a su futuro inmediato como DT, explicó que New Porto es un equipo joven, un club que viene de abajo y depende mucho de las inferiores pero que eso no limita sus objetivos y reveló: “Yo me propongo ir a ganar algo… no voy a pasar el rato”. La pasión que Franco gestó de niño aún lo sigue inspirando en busca de nuevos desafíos.

Mariano Salas