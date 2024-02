A cuatro años de su fallecimiento, Sofía cuenta una historia de amor “infinita”: Braian Toledo es su gran amor

Ella, Sofía Lamarque, lo esperaba para cenar juntos aquel 26 de febrero por la noche, aquel 2020 que también coincidió, lamentablemente, con el inicio de la pandemia. Braian Toledo, quien había sobresalido haciendo lo que lo llevó a la fama mundial, lanzando su jabalina, nunca iba a poder encontrarse físicamente con Sofía.

Regresando por la ruta 40 y entre las calles Misiones y San Luis, la moto en la que se trasladaba, perdió la estabilidad al toparse con una loma de burro excesivamente alta, justamente construida hace unos pocos días del accidente y que luego del mismo, el Municipio la quitó. Testigos contaron que Braian iba a muy alta velocidad. Su moto se incrustó en una de las palmeras del boulevard de la ruta 40 y su cuerpo cayó violentamente a la carpeta asfáltica. Murió en el acto.

El atletismo mundial y el ámbito del deporte, de luto: nadie podía creer cómo un chico nacido en el año 1993 y con toda una vida por delante, perdiera la vida de manera tan absurda e injustamente. Luego llegaron las críticas al gobierno municipal por la imposición de reductores de velocidad que fueron criticados por la gente, no sólo los motociclistas. Quienes pasaban con sus autos rozaban fuertemente el carter.

Pero aquella noche marcó el fin del hombre que hizo historia con su jabalina, el chico humilde de Marcos Paz que no paraba de asombrar con sus resultados. Había sido entrenado por Gustavo Osorio desde niño, hasta que el mismo Braian había decidido dar un paso al costado y elegir al finlandés Kari Ihalinen.

Resulta que Sofía participó de los Juegos Panamericanos en Chile 2023, sacando fuerzas de donde no tiene para representar a Argentina en Tiro Deportivo, desde hace años que representa a la selección: “Fue largo el camino, hubo desencuentros entre la vida y el deporte, pensé en dejar muchas veces, fueron más los días en los que no tenía ganas de nada, pero que sin embargo seguía, con una fuerza interior que me decía que podía.

Luché por seguir cumpliendo sueños aunque por dentro estuviera rota”, cuenta quien fuera la novia de Braian antes del accidente. “El que ilumina mi camino, el que me da fuerzas para seguir. Mi amor infinito”: con el sentido de que Braian, cada vez que lanzaba su jabalina, expresaba que quería llegar hasta el infinito.