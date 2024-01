Detenidos en Marcos Paz: dos sospechosos de participar en el crimen de Uma

Los sospechosos de cometer el crimen más cruel de los últimos días aparecieron en Marcos Paz, en una vivienda precaria, en Libertad y French. Serían cómplices del atroz crimen de Uma Aguilera, la niña de 9 años de uno de los custodios de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Los detuvieron en Marcos Paz, en el barrio «El Lucero».

En un trabajo de inteligencia, efectivos de la Policía Federal Argentina, lograron dar con el paradero de Guillermo Romero Molinas, apodado «Paraguayo» (17) y Miguel Pastor Romero (20), que había sido vinculado al asesinato tras encontrarse una huella dactilar en el auto Toyota Corolla que habían utilizado para huir de la escena del crimen, en Lomas de Zamora, el lunes 22 de enero.

¿Pero cómo llegan los sospechosos hasta Marcos Paz y a esta casilla? “No me pagaron, no hubo efectivo, yo le hice un favor a un amigo que me dijo que le preste la casa a dos chicos. No sé de dónde los conocía, solamente me dijo que venían de paseo”, declaró quien se dijo dueño del inmueble (Matías) en diálogo con TN.

Mientras tanto, en sus redes sociales, Patricia Bullrich afirmaba con énfasis que ya están detenidos los sospechosos de asesinar a Uma. En este contexto, hay más datos todavía sin confirmar: ¿habría otro sospechoso (un quinto implicado) que fue visto en Marcos Paz en el barrio Don Rolando? ¿Se ocultaban en Marcos Paz para que alguien les facilite el traslado a la provincia de El Chaco y luego fugarse del país?