En Marcos Paz se aprobó el presupuesto 2024

Se llevó a cabo la votación del presupuesto 2024 en la Sala de Sesiones del HCD. El Departamento Ejecutivo Municipal de Marcos Paz lo presentó en tiempo y forma ante el Concejo Deliberante y luego de su tratamiento en comisión por los Concejales y funcionarios municipales en el HCD, fue aprobado. por su parte los bloques Juntos y Juntos por el Cambio votaron a favor en general y en particular no acompañaron a los siguientes artículos: 7; 8; 9; 37; 36 y 42.

Dicho Presupuesto es de más de 17 mil millones de pesos, lo cual implica un incremento del 140% con respecto al último. Por primera vez hay una amplia proporción de aportes municipales siendo el 81% de recursos propios del Municipio y el 19% aportes de la Provincia de Buenos Aires, debido a que no se pudo actualizar el monto de la coparticipación, que representó durante el 2023 el 45%, ya que la Provincia todavía no presento presupuesto. Es por eso que se tomó el mismo valor de este año para el año 2024.

En lo que respecta a los salarios de los y las empleadas municipales, habrá un aumento del 100% del básico a partir del 1 de enero del 2024, con un importante incremento por presentimo y puntualidad. El mismo también contemplará bonificaciones remunerativas proyectadas en los meses de mayo y agosto sobre los básicos de cada uno de los trabajadores. Es decir que al ser remunerativas impactaran también en los haberes de las y los jubilados.

Cabe destacar que este año por primera vez, el número de la planta parmente es mayor al número de la planta temporaria, lo cual lleva a un mejoramiento de las condiciones de las y los empleados Municipales.

•Este mismo día en la Asamblea de de Mayores Contribuyentes se contó con la presencia y voto de las y los Mayores Contribuyentes, en la cual se aprobaron la Ordenanza Fiscal y Ordenanza Impositiva correspondientes al próximo año.