Pablo Barreto: “Curutchet y Naco Medina son la Coca y la Manaos”

En una entrevista profunda realizada por Mariano Salas en la FM Cadena Joven, el candidato a intendente por Juntos por el Cambio, el concejal Pablo Barreto, comparó al actual intendente Ricardo Curutchet y a Ignacio Naco Medina con dos marcas de gaseosa: “Son lo mismo, Curutchet es la Coca y Naco es la Manaos. El intendente sería la Coca porque es el oficialismo en ejercicio, kirchnerista; mientras que Naco Medina es la Manaos porque es director nacional de Microemprendimientos. Los dos son cómplices de que la plata falte en las cloacas, obras púbicas, colegios públicos y esté en los yates. Por favor tomen agua, nosotros somos el agua, que es más sano”.

En otra instancia, añadió: “Somos una alternativa seria, confiable y con capacidad para brindarles a los vecinos el cambio que merecemos los marcospacenses, luego de 20 años de abandono. Con los clubes de barrios tenemos muy buena relación, hemos ayudado con lo que pudimos en todas las instituciones de Marcos Paz. Yo soy oriundo del barrio El Hornero pero a todos los priorizamos por igual”.

-La gente nos pregunta por la terminación de la ruta 40…

-Teóricamente la ruta 40, que es una obra provincial, debería estar terminada. Los concejales de Juntos por el Cambio elevamos un proyecto de comunicación para tener idea de la terminación de la obra, se aprobó por unanimidad y el Ejecutivo (intendente) no respondió. No sólo queremos que la ruta se termine para agilizar la circulación, sino para que la gente no se moje al costado de la ruta cuando llueve o no le roben, ya que se retiraron los postes de luz. Al bajar del colectivo, el pibe de la moto roja que le roba a todo Marcos Paz, todos saben quién roba menos el comisario y el intendente.

El intendente podría haber priorizado la salud pública, otra línea de colectivos por ejemplo. La gente pide trabajo, no quiere vivir más del plancito y del cheque. Promocionan un parque industrial pero no está. Es el único distrito de toda la ruta 6 que no tiene un parque industrial. Necesitamos trabajo para la gente. ¿Por qué Las Heras tiene mucho más trabajo para la gente en su parque industrial, son 16 mil habitantes?

Por último, Barreto aseguró muy confiado que él será el intendente, “Patricia será Presidente y Néstor Grindetti el próximo gobernador. El kirchnerismo tiene que desaparecer. El billete de mayor denominación no te alcanza ni para comprar un kilo de carne. Para ello, firmamos un compromiso con Grindetti para crear un parque industrial en Marcos Paz.