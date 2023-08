Bonaerenses: finalistas de Marcos Paz en Cultura

En la sede regional de Lobos, se llevaron a cabo las competencias por los Juegos Bonaerenses 2023, del área de Cultura. Marcos Paz tendrá representación en la final provincial en las siguientes disciplinas:

En artes visuales Categoría Mural, asimismo Fotografía categoría Juveniles. Además nuestro distrito ganó el primer puesto en Cocina Postre (Sub 18), Dibujo (Sub 18), Teatro Juveniles, Freestyle (Sub 18) y banda de rock.

Por otra parte, Marcos Paz tuvo una destacada actuación en Dibujo (Sub 15), con Margarita Arcardini, representante local que ocupó el segundo puesto. En la disciplina de objeto tridimensional, video minuto, poesía (Sub 15) y Adultos Mayores, nuestra ciudad alcanzó el segundo lugar. Finalmente, en cocina Plato Principal se logró un segundo puesto y en Postre Adultos Mayores, el tercer lugar.

