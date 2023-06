Ya se empieza a sentir el clima electoral en la ciudad: ilusiones de precandidatos

Falta muy poco para el cierre de listas preliminares a las Paso, donde se pueden o no tejer alianzas de último momento o sopresivas.

En el plano local, en Marcos Paz, se van perfilando nombres como Anabel Arboledas (Juntos), Franco Guisarri (Juntos en Acción), Ignacio Naco Medina, Marina Salzmann (dos de origen peronista pero opositores al gobierno actual). De hecho, en el oficialismo nadie habla de candidaturas o precandidaturas a intendente, pero ya por añadidura de experiencia, gestión y ejercicio en el poder, Ricardo Curutchet querrá seguramente prolongar su mandato como intendente unos cuatro años más. De este modo, aspiraría a serlo ya por 24 años consecutivos. Asumió en 2003.

Si bien las elecciones a nivel país siempre repercuten o traccionan a nivel local en el denominado “arrastre de votos”, también en Marcos Paz todavía los vecinos conocen a los precandidatos, muchos de ellos han sido concejales o lo son en ejercicio (Salzmann, Arboledas y Medina). Los conocen y tienen más contacto con los vecinos por una cuestión natural, aún Marcos Paz no es una megaciudad donde nadie se conoce, más allá de que ha crecido mucho y cada vez está más perfilada o se alinea con el conurbano que con aquella ciudad con aroma de “pueblo de campo”.

En definitiva, quien quiera participar de la contienda electoral y competir para llegar a la intendencia de Marcos Paz, sabe que cuenta con ese “respaldo del vecino”, esa confianza o conocimiento que no lo posee en otro distrito más grande. Ahora bien, quién llegará con más solidez a la recta final de las Paso? Se aprobarán todas las listas en la Junta Nacional Electoral?