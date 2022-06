Victoria Karp Leiva: «En San Juan sentí el orgullo de representar a mi país”

El campeonato Sudamericano sobre Deportes sobre Ruedas (postergado por pandemia) en San Juan dejó hermosas sensaciones y recuerdos increíbles. Así es como Victoria Karp Leiva, la joven de Marcos Paz que consiguió una destacadísima quinta colocación, habló con este medio y nos permitió conocerla un poco más, así también como el esfuerzo y dedicación que le imprime al patinaje artístico.

La “pequeña joven” de 13 años vive con sus padres, su hermano y la mascota, el perrito. Aparte de ser una destacada deportista, cuenta que le gusta cocinar, leer y pintar. Desde los 3 años que Victoria patina y al día de hoy le dedica 17 horas semanales distribuidas durante las tardes, ya que por la “mañana voy al colegio. No siempre puedo salir un ratito antes para ir a entrenar, pero en la semana voy dividiendo mi entrenamiento entre ejercicios físicos, patinaje, coreografías y danza”, cuenta Victoria.

En 2017 y 2018 fue bicampeona nacional, también consiguió el Open de Patín siendo primera. Ya en 2021 fue 3º en el Selectivo para llegar al Sudamericano y en 2022 fue 1º en el Selectivo para para la Copa Continental. Luego, en el Sudamericano, fue quinta, también representando a Marcos Paz y Argentina.

-¿Qué te llevó a practicar este deporte tan lindo para observarlo y qué recuerdos tenés de tus inicios en el mismo? También podés hablar de tu o tus profes de patín que te marcaron, te enseñaron.

-Comencé porque el deporte siempre fue parte de nuestra familia, mi hermano para entonces practicaba básquet en Los Unitarios, y ahí dictaban clases de patinaje. Para que yo conociera algo más, mis papás me llevaron a clases de patín y ballet, para no sólo ir medio tiempo a la escuela. Empecé con la profesora Silvana González en Marcos Paz y a medida que iba pasando el tiempo, me iba dejando de interesar la danza, no así el patín.

-Refrescanos un poco cuál es tu especialidad o modos de girar arriba de los patines, dado que no todo el mundo conoce la actividad. Podés describir con detalles los recorridos que hacés en una pista, o las piruetas, o saltos o maniobras, etc.

-Mi especialidad en el patinaje es el patinaje artístico disciplina libre y en la actualidad ya estoy en la categoría internacional que es la categoría máxima según las edades y las dificultades van aumentando según la edad. En este año estoy en la categoría Infantil Internacional que comprende los 12 y 13 años de edad, el otro año estaría en la categoría Cadete Internacional que comprende los 14 y 15 años de edad.

El patinaje artístico en sí es más que solo saltar o girar con los patines, es un todo de muchas cosas, desde saber deslizar, hacer trabajos de piso, figuras, trompos, equilibrio, fuerza explosiva, elasticidad, concentración, interpretar una determinada canción o melodía .

-El hecho de que hayas asistido al Sudamericano de San Juan ¿qué significó para vos? Contanos tu experiencia, con quiénes viajaste, si ya sos parte del Seleccionado Argentino de Patín Artístico en tu edad…

Asistir al Sudamericano como parte de la selección para mí fue algo muy esperado, pues al Evaluativo para poder integrar al seleccionado lo había hecho antes de la pandemia, lo que luego se pospuso por la misma pandemia, y aunque las cosas se fueron complicando yo seguí entrenando como pude, Unitarios me ayudó muchísimo al poder usar la pista para entrenar de vez en cuando esperando el momento adecuado de poder volver a competir. En esos momentos estaba con Ariel Mendoza, profesor del club Muñiz, con quien llegué a clasificar el año pasado para integrar el seleccionado; quedando entre los tres primeros lugares . Sin embargo, no me pude quedar en ese club. No sé si hoy estoy en el lugar definitivo o correcto pero te puedo afirmar que me siento bien, muy feliz, después de tantos cambios fui a mi primer Sudamericano con mi actual profesora Leila Vanzulli a quien le agradezco mucho el recibirme como alumna, confiar y creer en mí no sólo como alumna sino también como competidora .

Asistir al Sudamericano significó lo mismo que sentí cuando clasifiqué para integrar el seleccionado, significa el orgullo no de representar a un club, a un profesor o a vos mismo, sino orgullo de representar a tu país, a todas esas patinadoras que quisieran estar en tu lugar y mi experiencia de haber viajado con toda la selección fue muy linda y diferente porque fue la primera vez que viajé sin mi familia .

-¿Cuál es tu sueño en este deporte, alcanzar qué meta u objetivo? ¿Qué te gustaría ser o carrera que te gustaría estudiar más adelante, tiene que ver con patín?

-Mi meta en este deporte es poder llegar a representar a la Argentina a nivel mundial y quedar entre los 3 primeros puestos y uno de mis objetivos es lograr el trompo parado Biellmann Heel que es uno de los giros más difíciles . La carrera que quiero hacer de grande es profesora de patinaje artístico o arquitecta.

Mariano Plaza

