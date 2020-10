Usurpación de un terreno en el barrio de La Paz

El comisario cuenta que desde hacía semanas se venían iniciando acciones por usurpación sobre un terreno en estado de litigio ubicado en el barrio La Paz, el cual “constantemente era ocupado” y sus ocupantes salían por voluntad propia. Según el comisario, el día viernes al volver a hablar con ellos a fin de que se retiren, “se negaron, se consultó con la Fiscalía y lo que dispuso la Fiscalía es que se los saque y se los notifique”. En cuanto a la denuncia difundida por los vecinos y vecinas en donde inculpaban a las fuerzas policiales por agresiones a menores y mujeres, el comisario explica que la Fiscalía toma esas denuncias “por una cuestión de parcialidad” y “nosotros no lo sabemos hasta que no nos notifican y no nos citan a declarar”.