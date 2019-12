Una concejal denuncia que una ambulancia del Same fue vista haciendo mudanzas

La edil Lorena Harguinteguy, de la Coalición Cívica Ari; en la primera sesión de prórroga del Honorable Concejo Deliberante, denunció públicamente un hecho “donde las imágenes hablaban por sí solas: una ambulancia del Same, ploteada, donde en esa unidad se estaba realizando una mudanza. Previo a esta sesión me llamó el señor Javier Juárez que no lo conozco pero me dio más detalles. No es la primera vez que una ambulancia de este distrito traslada muebles”, argumentó Harguinteguy.

Javier Juárez dice que están mudando muebles para la fiesta del Jamón, a beneficio de la cooperadora del Hostpital, “me parece bárbaro. Pueden utilizar otros vehículos para la cuestión. La salud es una cuestión elemental; ya el año pasado también una ambulancia municipal realizaba traslados”, añadió, ante las miradas sorprendidas del resto de los concejales.

“Nos parece que el servicio del Same es elemental, específico. La salud es la salud; para mí no hay explicación: nos decían que es un móvil de apoyo y no es del Same, cuando tenemos las imágenes que lo comprueban. Tomamos la decisión de presentar un pedido de informes porque somos representamos a los vecinos, a quienes representamos y debemos brindarnos”, finalizó.

Relacionado