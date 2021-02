Trotta: «En cada jurisdicción, con sus propias particularidades, están dadas las condiciones para un regreso seguro a las aulas”

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, llegó a Neuquén en esta jornada como parte de las reuniones que viene realizando con los equipos educativos de las 24 jurisdicciones, previo al inicio del ciclo lectivo 2021. Estos encuentros tienen por fin maximizar la presencialidad segura en cada región del país. Las próximas semanas, completará la agenda de su recorrido por la Patagonia visitando Chubut y Río Negro.

El titular de la cartera educativa nacional se reunió con el gobernador, Omar Gutiérrez, en la Casa de Gobierno de la provincia. Luego, ambos brindaron una conferencia de prensa junto con la ministra de Educación provincial, Cristina Storioni, y el rector de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Gustavo Crisafulli.

En diálogo con los medios, Trotta manifestó: “Hoy tenemos que poner en valor, con mirada unánime por parte de las 24 jurisdicciones educativas y el impulso del Gobierno nacional, que la presencialidad vuelva a ser el ordenador de nuestro sistema educativo. Una presencialidad segura se relaciona a dos aspectos: por un lado la aplicación de los protocolos (vigentes desde el 2 de julio de 2020), el distanciamiento físico – que hay sostener dentro de las aulas -el uso del tapaboca, la adecuada ventilación y las medidas de higiene y seguridad, que no solo están presentes en nuestra escuela sino que son las pocas herramientas que tenemos para enfrentar el COVID-19; y por otra parte, la vacunación a nuestras maestras y maestros”.

Y agregó: “Esa presencialidad se asocia a una realidad epidemiológica y hoy nos permite decir que en cada jurisdicción, con sus propias particularidades, están dadas las condiciones para un regreso seguro a las aulas, que habrá que ir intensificando con la mejora de los indicadores epidemiológicos. Esto implica cuidar a nuestra escuela con los comportamientos diarios. Y si cada jurisdicción tiene que tomar una decisión para proteger la escuela y eso implica la restricción de nuestra cotidianidad en otras actividades, también es una definición que debe ser unánime en nuestro país”.

“Creemos que para un regreso seguro hay que lograr tener la toma de decisión en la mínima unidad geográfica de cada jurisdicción. No es lo mismo la realidad de nuestras grandes ciudades que una escuela rural plurigrado. Por eso, tiene que haber una supervisión diaria y fortalecer el compromiso que permita intensificar esa presencialidad, la cual lograremos con la vacunación de nuestros maestros y maestras. A partir de la decisión del presidente, se optó en noviembre que las y los docentes sean unos de los 5 grupos prioritarios para acceder a la vacuna; y no es un proceso que se va a resolver de un día para el otro, pero proyectamos que se pueda iniciar en febrero. La vacuna no es condición indispensable para el retorno a la presencialidad pero es un instrumento más que nos va a permitir intensificar el regreso seguro a las aulas junto a la aplicación de los protocolos”, concluyó el funcionario nacional.

