Tremenda en 3×3: Sofía Acevedo, la de acá la rompió en Dominicana

En la anteúltima jornada en Dominicana, el femenino logró nuevamente un segundo lugar cayendo en la final ante USA, y el masculino no pudo avanzar en su grupo.

Tuvo lugar una nueva jornada de la Nations League U23, el evento de Básquet 3×3 llevado a cabo en Santo Domingo, que se extendió hasta el viernes 19 agosto. El femenino fue protagonista una vez más llegando a la final con USA, mientras que el masculino obtuvo una victoria y una derrota en fase de grupos.

A primera hora, por la rama femenina, Argentina se impuso ante Chile por 13-10. El equipo de Sofía Castillo se quedó con un importante triunfo que sirvió para olvidar la mala tarde del miércoles. Fue un juego tan parejo como se esperaba, y la defensa albiceleste otra vez tuvo un rol preponderante en el éxito del equipo. Sofía Acevedo estuvo intratable. Argentina lo ganó por 12-11 y se aseguró un lugar en la final femenina.

Por tercera vez en el torneo, Argentina y Estados Unidos se vieron cara a cara en la final de la parada del día. El inicio fue favorable para las norteamericanas, quienes sacaron nueve de diferencia en los primeros minutos del encuentro gracias a la fuerza interna de Westbeld y la buena mano de Siegrist. Argentina, que no encontraba espacio para sus penetraciones, anotó a distancia con Camila Peri y Paulina Velasco para mantenerse en juego. Si bien Estados Unidos no dejó de sumar, las comandadas por Sofía Castillo comenzaron a conseguir puntos en el juego asociado, buscando el pase al lado débil de la defensa, algo que trajo buenos resultados pero que no alcanzó para acercarse de cara al cierre del partido. Fue 18-10 para las estadounidenses, que acumulan una racha de 15 victorias al hilo.

