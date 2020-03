Titular siempre, Leo Ramos se sacrifica por León y es uno de los líderes en la MX

Cuando no le toca convertir, asiste, juega para el equipo y se rompe el alma tratando recuperar la pelota en la salida de los equipos rivales. El chico de Marcos Paz, oriundo del barrio Nuestra Señora de la Paz, ha sabido construir una carrera desde el Ascenso hasta llegar a tener estabilidad de juego, laboral y paz para hacer lo que mejor le sale al 9 de la “Fiera” de México: hacer goles y generarlos.

Hasta el cierre de nota, el 26 de febrero pasado, el León se ubicaba en la segunda posición a sólo 1 punto del poderoso América de México (16 y 15 León); en este Clausura que tiene un total de 17 jornadas y que hasta este momento, se había concretado la fecha 7 del mismo. Además, hay que tener en cuenta que León obtuvo la mayor cantidad de puntos en los últimos dos certámenes de aquél país, pero no pudo acceder a la definición final de ambas liguillas, por haber quedado eliminado en los partidos de ida y vuelta; como se definen los campeonatos en México, al cabo de la finalización del campeonato: no sale campeón quien obtiene más puntos, sino quien gana en el sprint final del ida y vuelta de los mejores equipos con mayor puntuación.

Así fue que, el Monterrey de los argentinos -entre ellos Rogelio Funes Mori y el ex arquero de River Marcelo “Trapito” Barovero; Nico Sánchez-, el último campeón no había liderado la tabla al finalizar el torneo. En este presente; que lo mantiene al verde de Leo Ramos expectante y al acecho del América, el chico de Marcos Paz pudo anotar frente a Querétaro en la primera fecha, donde el resultado favoreció a León por 3 a 1 final; convirtió frente a Pachuca en la tercera fecha, de penal, cuando el Verde o la Fiera, como le dicen al León, ganó 3 a 0 final. También lo hizo frente a Atlético San Luis empatando un partido chivo, de visitante transitoriamente 1-1: pero el resultado fue derrota por 1-3 para Leo.

Por la liga local MX Leo Ramos disputó hasta este cierre, 7 partidos; anotó 3 goles y brindó 3 asistencias. En este contexto, y con el aval de que León jugó 7 partidos, ganó 5 y perdió 2 (San Luis y Santos Laguna); el DT Marcos Ignacio Ambriz Espinoza, ex jugador profesional de México y de su Selección; tiene en cuenta el trabajo en equipo de Leo y lo que aporta en ambas áreas, en ataque principalmente y en defensa, para defender en juego aéreo. Mariano Plaza

