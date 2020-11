Tiros por la espalda, una historia que oculta otra?

Varios individuos, que viajaban en un automóvil, balearon en la espalda a un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de 27 años, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta, en un confuso episodio que se registró ayer en Marcos Paz. Los agresores fugaron y fueron buscados de manera intensa por los uniformados.

Al respecto, los voceros de los tribunales de Mercedes dijeron que la víctima, identificada como el oficial Diego Emanuel Riobó González, de 27 años, permaneció internado en un centro asistencial, con un proyectil de arma de fuego alojado en la espalda y a la altura del omóplato derecho.

El hecho se produjo a las 23 del viernes 16, cuando el joven, que está destinado en la comisaría de Mariano Acosta (6ª de Merlo), se movilizaba en una moto Zanella de 125cc., y fue interceptado por los hampones en la esquina de Carlos Gardel y la ruta provincial 40.

De acuerdo a lo señalado por los informantes, el grupo de forajidos le efectuó un tiro en la espalda a Riobó González y luego huyó sin despojarlo de sus elementos de valor.

Trascendió que el damnificado, al momento del ilícito, se dirigía rumbo a dicha seccional y que el coche en el que se desplazaban los malvivientes carecía de patente.

Integrantes de la comisaría de Marcos Paz realizaron diferentes procedimientos para intentar detener a los delincuentes, quienes escaparon en un Peugeot 307 blanco.

Luego de realizarle una intervención quirúrgica en la que le fue sustraído el proyectil, fue dado de alta dado que no tenía ningún órgano comprometido. El episodio sucedió sobre Ruta 40 a la altura del barrio Rayito de Sol y la causa ya se encuentra en investigación a fin de identificar a los responsables.

DELITOS DE TODOS LOS COLORES

En cuanto a los hechos delictivos de la semana, en horas de la tarde una joven fue asaltada por un delincuente en moto. Una vez iniciada la investigación, se identificó en cámaras al sujeto, resultó ser que no reside en la localidad de Marcos Paz y está siendo intensamente buscado. Por otro lado, otro jubilado fue víctima de un robo sobre la calle Agüero; entró a su casa y lo esperaban 3 delincuentes que le sustrajeron objetos de valor y dinero en efectivo.

Otros delincuentes ingresaron a la sede de Movistar, de la zona céntrica, forzando la cerradura y sustrajeron varios dispositivos electrónicos. En otro hecho delictivo, un individuo también portando un arma de fuego, le hurtó la moto a un delivery, quien afortunadamente no fue lastimado. Los sucesos se encuentran en investigación y seguimiento de cámaras. Por último, el día sábado, un masculino ingresó a un tambo ubicado en el barrio Santa Rosa y golpeó al morador. El sujeto fue identificado como un ex empleado y está siendo buscado para su detención.

Relacionado