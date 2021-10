Sous: «Vamos a pedir perpetua por el asesinato de Cristina «Beba» Rodríguez»

El caso conmocionó al país hace dos años, cuando la mujer, Cristina Beba Rodríguez, fue asesinada por su ex esposo, Hugo Orlando Ibarra, un policía retirado al que había denunciado previamente. El juicio, que ya se postergó dos veces por la pandemia, arrancó en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Mercedes este martes 26 de octubre. “Los testimonios nuestros fueron contundentes, muy emotivos los de Sofía y los de Adriana. De nuestra parte son 5 testigos y de la defensa son dos peritos. Vamos a pedir perpetua”, especificó Maximiliano Sous una vez concluida la primera etapa del juicio oral que tiene como fiscal al doctor Guillermo Leannard y que al cierre de esta edición, se desarrollaba en el Tribunal Oral Criminal N°4 del departamento judicial de Mercedes.

El jueves 28 a las 11hs continuó la lectura de alegatos y la declaración de siete testigos restantes y se estipula un veredicto para la semana próxima (principios de noviembre).

“Él fue policía durante 32 años, su abogado es un ex policía”, señala Sofía Rodríguez -hija de Beba- y agrega “las irregularidades en las instituciones que deben cuidarnos llevan a este tipo de cosas, que una persona pague con la vida”. Rodríguez ya llevaba al menos tres denuncias contra su ex marido e incluso había pedido expresamente que le quitaran el arma con que la terminó matando. “Era muy violento no se sacaba la gorra ni en casa, sobre todo verbalmente – recuerda su hija – Mi mamá lo había denunciado en abril y pide que le secuestren un arma que él tiene en su poder, no era la reglamentaria, si no una que había comprado, él decía por seguridad y nos lo hizo saber a todos”. El ex policía será juzgado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo, por haber mediado violencia de género y por la utilización de arma de fuego”, que prevé la pena de prisión perpetua.

