Sofía Aispurúa ascendió a A2 en Italia

Sofía Aispurúa, la chica criada en Marcos Paz e hija del extraordinario basquetbolista Sergio Daniel, acaba de conseguir el ascenso a la liga A2 en Italia, con su equipo Thunder Matelica, al vencer a Stella Azzurra de Roma, en una serie a dos matchs de local y visitante. El equipo de la de Marcos Paz se impuso en el marcador en el partido de ida por 61 a 55 en la capital italiana. Mientras que al regreso, el domingo 11 de julio, la chica de Marcos Paz pasaba con su equipo la proeza de llegar a la categoría A2 (una anterior a Primera), al dejar en el camino a las romanas en una derrota por apenas un doble (50-52). Por lo tanto, la diferencia de punteo, transformó a las de Matelica como el equipo campeón y conseguir el ascenso a otra categoría superior.

THUNDER MATELICA (50)

ESTRELLA AZUL (ROMA) (52)

THUNDER- Zito, Nociaro 2, Stronati ne, Sbai ne, Takrou 8, Ardito 2, Gramaccioni 11, Gonzalez 15, Zamparini, Aispurua 6, Franciolini 4, Offor 2. All. Cutugno

STELLA AZZURRA – Panu, Collovati, D’Arcangeli, Camarda 2, Messina, Perrotti 14, Pelka 8, Gianni 2, Giordano 4, Garofalo ne, Barbakadze 3, Georgieva 19. All. Sferruzza

“ Hace un mes estaba en mi casa, triste, frustrada. Preguntándome por qué siempre alguna piedra aparece en mi camino. Casi decidida a dejarlo todo. Pero siempre hay algo o alguien o muchas personas que me hacen seguir: mi familia, mi novio, mis amigos, mis compañeras de equipo y Orazio (DT). Gracias a todos ustedes por empujarme a seguir❤️

Nos merecíamos este final, este ascenso .

Y si bien no me gusta hablar de mí, hoy me lo permito y digo, yo también me lo merecía y soy muy feliz de haber vuelto, aunque haya sido poco tiempo, acepté el desafío y miren que bien salió!”, dijo Sofía.

Relacionado