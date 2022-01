Si estás en Marcos Paz de paseo o visitando, qué podés hacer o recorrer

Marcos Paz, ubicada a tan solo 48 kilómetros de la Capital Federal argentina es la opción para este verano. No sólo la cercanía con la gran ciudad hace atractiva a esta localidad, sino también el corredor gastronómico que invita a degustar los mejores jamones crudos y a probar las más deliciosas cervezas artesanales bien frías. Y como si esto fuera poco, una reserva natural los espera para disfrutar de la naturaleza.

Esta ciudad, llena de sabores tradicionales y gustos únicos es la Capital Nacional del Jamón Crudo, siendo este uno de los productos tradicionales junto a la cerveza artesanal, entre otros.

La Ciudad cuenta con un Circuito Turístico y Gastronómico, en el que los locales comerciales y del rubro, ofrecen en sus distintas propuestas menús típicos con jamón crudo de Cazcol, El Artesano, Frigorífico Prigione y La Pompeya. En cuanto a cerveza artesanal las opciones son también amplias podrán encontrar Peuman, Brava Pampa, Bastnard, Cabirra, Berimba.

Qué Hacer En Marcos Paz

También hay opciones a la hora de ir a almorzar y cenar. Allí varios restaurantes esperan a los turistas con platos únicos, como el Andorra’s, El Campito, La Noble, Aibar, El Gato Negro, Hansel & Gretel. Pero si usted desea degustar una cerveza bien fría en estos días de calor con una picada, también hay cervecerías esperándolo como Rocket y Estación West.

RESERVA EL DURAZNO,

OASIS DE MARCOS PAZ

Sin embargo, debes saber que las opciones de esta ciudad no se agotan solo allí con la cerveza y el jamón. Si bien el municipio forma parte de las Rutas gastronómicas de la provincia de Buenos Aires y el jamón crudo representa a la localidad, existe un reserva Natural única denominada “El Durazno». La misma fue declarada con el Decreto Provincial Nº469/2011, para preservar una cualidad única de la zona: sus 435 hectáreas de pastizales, que preservan características de los pastizales precolombinos que fueron desapareciendo desde la llegada de los caballos a la región.

En el interior de la reserva también se observa una significativa presencia de talas (celtis tala), una de las formaciones boscosas nativas de la Provincia de Buenos Aires.

Más de 60 especies de aves la conforman: horneros (furnarius rufus), patos bacino (anas flavirostris), macá común (rollandia rolland), teros reales (imatopus melanurus), chimangos (milvago chimango), caranchos (caraca plancus), teros (vanelus chilensis) y benteveos (pitangus sulphuratus).

RECREACIÓN EN EL JARDÍN BOTÁNICO

Si llega hasta Marcos Paz no deje de conocer este espacio verde, recreativo que además tiene una finalidad educativa y de conservación de hábitat. El Jardín Botánico Municipal, “Florencio Malatesta” está ubicado en el predio de la Quinta de Devoto, 43772, Ruta Provincial 200, Marcos Paz, cumple un rol fundamental en la conservación de la biodiversidad: muchas de las especies encontradas pertenecen a la parquización original de la quinta.

También se encuentran especies nativas, cuya preservación contribuye a sostener los paisajes originales de la zona, y también a conservar la fauna autóctona, como pájaros y mariposas. La visita al jardín es libre y gratuita.

LO QUE NO TE PODÉS PERDER

Si tienes ganas de adentrarte a otros mundos, no te pierdas de visitar:

-El Domo Planetario » Leonardo Da Vinci»: ubicado en el patio del Museo de Ciencias Naturales, este domo busca enseñar a grandes y chicos sobre los conocimientos científicos e incentivarlos a la búsqueda de saberes no convencionales.

-La Escultura paleontológica: Mastodonte.

-Escultura Paleontológica: Cóndor. Este cóndor podía superar los 2,50 metros de envergadura con sus alas abiertas y tenía garras más fuertes que las del cóndor actual, por lo que se estima que podía cazar a sus presas. Su nombre significa «buitre emperador de las Pampas”. Fue descripto en 2018 a partir de restos fósiles hallados en «Cantera Vignona III», en el partido de Marcos Paz.

-Escultura Paleontológica: Gliptodonte. Monumento a Nelson Mandela.

-Escultura Paleontológica: Tigre Dientes De Sable.: Animal carnívoro destacado por sus caninos que llegaban a medir alrededor de 20 cm. de largo. Su peso rondaba los 360 a 400 kg. Previo a su extinción hace alrededor de 10.000 años atrás llegó a ocupar el sitio de depredador máximo.

Para conocer un poco más sobre Marcos Paz

La localidad de Marcos Paz nació con la llegada del Ferrocarril el 24 de diciembre de 1870. Era el primer tren correspondiente al ramal Merlo-Lobos del Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento. La estación tomó el nombre del entonces recientemente fallecido vicepresidente Marcos Paz.

Como sucedió con gran parte del desarrollo del territorio bonarense, con el tren llegaron los primeros inmigrantes: vascos, españoles, portugueses, japoneses e italianos, que asentaron sus emprendimientos hortícolas y ganaderos.

El 25 de octubre de 1878, Marcos Paz se constituye como partido independiente. Desde ese entonces, fue creciendo en número de habitantes, pero sin perder su perfil de pueblo semirural y el respeto por sus tradiciones, aunque con una gran apertura a las nuevas propuestas culturales.