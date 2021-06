Si bien se aprobó por mayoría el cierre de ejercicio 2020, algunos bloques se opusieron y se generó la polémica

Se trata nada más y nada menos que del manejo de los fondos públicos en el seno del Municipio de Marcos Paz • Desde el ala opositora del Frente de Todos (Marina Salzmann) y Juntos por el Cambio (Anabel Arboledas / Marcos Gagliardi) cuestionaron los manejos de los fondos públicos en el Municipio • Quien defendió al Ejecutivo Municipal desde el oficialismo, en una nota por tv, fue el edil Carlos Guardia (Frente de Todos).

“Hay una mala administración de los recursos del municipio: por un lado la ineficiencia en la utilización de los mismos, no hay una planificación correcta de las prioridades de la gestión: hubo dinero disponible para obras y no se utilizó, nadie dirá que Marcos Paz no necesita obras. Se subjecutaron 72 millones de pesos y el área de obras no lo utilizó. El otro tema es el despilfarro, hay un exceso de cargos en el municipio, hay una superposición de roles y funciones. No se entiende la función de la secretaría de Gobierno y Coordinación. Cada área tiene su propia oficina y vehículos que no son necesarios. Por último, el tema de la transparencia en la utilización de los recursos. Por qué debemos invertir los marcospacenses en una obra como la que detallé en el dictamen Expediente 4073.HCD-041/2021 – Cierre de Ejercicio 2020 iniciado por el DEM: Que la ejecución presupuestaria no cumple con criterios de transparencia necesarios para poder ser aprobada. En muchos casos se realizan obras y contrataciones sin tomar en cuenta los tres presupuestos necesarios para poder acceder al monto más bajo. Y muchas veces estas obras no reportan un beneficio a nuestra comunidad. Como es el caso de la “Puesta en valor de la cripta del tiempo, construcción de fundas y monolitos en la Plaza San Martín” por un valor de $562.000 (orden de pago 1074).

El contexto que estamos atravesando no sólo exige políticas públicas acordes, también exige la mayor transparencia posible en la asignación de recursos que ya de por sí son escasos para atender las inalcanzables necesidades que la crisis sanitaria y económica nos trajo.

Otro de los puntos se vincula a los salarios que cobran a través de los viáticos o peor aún, funcionarios que cobran sobresueldos con viáticos que no están justificados”, detalló en un extenso y minucioso informe a la prensa la concejal Marina Salzmann, expediente que fue acompañado también por los ediles Juan Monasterio e Ignacio “Naco” Medina.

“Fue un día muy especial para nosotros, es una de las ordenanzas más importantes que nos toca votar. La evaluación del ejercicio del 2020, nos permite evaluar los criterios y razonabilidad de gastos. Se aprobó un dictamen de mayoría que fue leído en el recinto y aprobado. Nosotros como funcionarios públicos tenemos la obligación de denunciar irregularidades, si tengo irregularidades las tengo que denunciar en la Justicia. Es habitual en la oposición denunciar sobresueldos y otras cuestiones. Podemos sacar conclusiones: vivimos en pandemia y a pesar que cayó enormemente la tasa impositiva, a pesar de caer 200 millones la recaudación, se han podido sostener los servicios fundamentales. En todo caso si la oposición tiene pruebas para suponer que funcionarios del oficialismo cometieron delitos, que vayan a la Justicia y denuncien”, concejal Carlos Guardia (Unión Ciudadana – Frente de Todos).

“Todos los años encontramos irregularidades como viáticos como una manera de pagar sueldos, en este sentido la rendición de cuentas es irregular. Encontramos viáticos que rindieron funcionarios (reuniones presenciales prohibidas en 2020) de alto rango por montos significativos, con un alto rango ejecutivo. Hay también empleados contratados por montos muy mínimos también y bajo facturación”. (Anabel Arboledas y Marcos Gagliardi -Cambiemos-).