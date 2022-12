Shell Marcos Paz, destacada por su gestión en salud, seguridad y medio ambiente

Fue reconocida entre más de 900 estaciones de servicio Shell • Desde hace 35 años, ha sabido consolidarse como el espacio preferido no sólo por los marcospacenses sino por vecinos de localidades aledañas, en virtud del tipo de servicios que se brindan • La recomiendan los mecánicos por la calidad (octanaje) del combustible y lubricantes • Nunca cambió de bandera, es la estación de servicio con más años de permanencia en Marcos Paz • Los baños utilizan casi el 90% del agua de la lluvia, acción “destacada”.

E n el tercer trimestre de 2022, Shell Argentina premió el esfuerzo y profesionalismo integral que brindan las estaciones de servicio de su marca. En este caso, la de Marcos Paz, tuvo el orgullo y la satisfacción de obtener el primer lugar al considerarse varios tips.

• Shell valora e incentiva proactivamente el compromiso hacia la comunidad. Por ello realiza desafíos internos para destacar acciones meritorias. De este modo, los estándares de calidad se establecen en relación a las acciones vinculadas a la Salud, Seguridad y Medio Ambiente (SSMA).

• A la vez, el reconocimiento de Shell Argentina a la estación Shell Marcos Paz se debe a la innovación y la teconología, así también como la PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE y el trabajo de promoción de temas afines a la comunidad.

• La acción destacada que se remarcó fue que la Estación Shell Marcos Paz cuenta con un sistema de RECUPERACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA LAS DESCARGAS SANITARIAS. Traducido en números, significa que se pudo cubrir el 90% del agua utilizada en los baños, teniendo en cuenta que el agua en los sanitarios representan el 50% del volumen total en una estación de servicio.

En la actualidad, hay mucha demanda o pedidos laborales para formar parte del equipo Shell Marcos Paz, no por sólo la necesidad de trabajo, si no por las variables de seguridad.

Shell Argentina observa y valora el trabajo realizado en Marcos Paz, a raíz de los elementos tecnológicos y por los elementos vanguardistas que se aprecian en el salón.

“Un claro ejemplo de la sustentabilidad empieza a aparecer en cada uno de los negocios. Con más de 800 mil litros de agua de lluvia recuperados, acciones del aseguramiento de la operación cotidiana y por su trabajo en una comunidad de emprendedores la estación de servicio Shell Marcos Paz se llevó este reconocimiento. No es una estación más, no es un premio más, es hacerse responsable desde el rol que ha asumido”, cuenta Adrián Campero, responsable comercial.