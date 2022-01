Sapa terminó mejor el año en la Liga

Concluyó el 2021 en la Liga Mercedina de Fútbol los equipos de Marcos Paz atravesaron dos realidades distintas: Sapa, en una mejor ubicación en la tabla (supo liderarla por algunas fechas), obtuvo 28 puntos y Atlético Marcos Paz llegó a 21 (el líder, Club Mercedes, obtuvo 42 puntos), peleando puestos de descenso. Hay que recordar que quien gana la Liga Mercedina puede acceder al Federación Norte y de ganar, empezar a transitar el duro camino de los torneos federales para llegar al Nacional B y luego a la máxima categoría (Liga Profesional).

En Marcos Paz, Pabellón tuvo la visita de Holanda en un partido

donde el local volvió a la victoria luego de varios resultados que no acompañaron. Fue un importante triunfo para cerrar el año, en cuento a el “Naranja” cerrará el 2021 el miércoles cuando enfrente a Talleres con la idea de poder sumar de a tres, lo que no logró en Marcos Paz.

Pabellón Argentino 3: Fernández 2 y Olgiati.

Holanda 1: Braian Flores.

Un partido entre dos equipos que están en zona de descenso se jugó el sábado en la Liga, fue entre Defensores y Atlético Marcos Paz. Con un buen arranque el “Celeste” se puso rápidamente en ventaja, llegando a estar 2 a 0 y generando algo más como para no dejar dudas. Aunque el “Verde” pudo descontar recién en el arranque del complemento, de penal. Todo lo que quedó fue un batallar por la posesión de la pelota, lo empató Atlético con otro penal cuando Defensores se había quedado con 10, fue 2 a 2. Punto que poco le sirve a los dos.

Defensores 2: Agustín Rodríguez, Mauricio Pereyra, César Douat, Martín Agüero, Ariel Mamani, Pablo Barraza, Luciano Romero, Sebastián Casco, Gastón Malnero, Braian Lucero y Pedro Larrea. DT: Carlos Molina. Relevos: Benjamín Bouche, Lautaro quintana y Agustín Palomino.

Atlético Marcos Paz 2: Pablo López, Nahuel Fernández, Erik Morales, Lucas Medina, Bruno Torres, Maximiliano Fasso, Facundo Souto, Lisandro Lacrouts, Franco Viola, Franco Cortes y Gabriel Ramírez. DT: Germán Villegas. Relevos: Isaías Corvalán.

Goles en el PT: A los 3’ Braian Lucero y a los 5’ Luciano Romero para Defensores.

Gol en el ST: A los 5’ y 33’ Gabriel Ramírez de penal para Atlético Marcos Paz.

Cambios: Matías Bay por Gastón Malnero. Lucas Galván por Franco Cortes, Gustavo Lofiego por Gabriel Ramírez y Lisandro Molina por Bruno Torres en Atlético Marcos Paz.

Arbitro: Diego Gauna (CADEP).

Expulsado: A los 25’ Luciano Romero en Defensores Juniors.