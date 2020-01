Sapa busca revancha en el Federación

Se sorteó el Torneo Federación Norte de fútbol para Primera división, certamen que arrancará el fin de semana del domingo 19 de enero de 2020. Por la Liga Mercedina sólo tomará parte Pabellón Argentino, subcampeón del 2019 ante 12 de Octubre de San Nicolás, buscando revancha en un certamen que en lo previo se muestra competitivo.

SAPA conforma Zona E junto a La Esperanza (Campana) y un conocido como Central Buenos Aires (Zárate). De pasar los de Juan Achucarro se cruzarán con los conjuntos de la Zona B donde hay elencos de Pergamino y Salto. En total intervienen 20 conjuntos superando la expectativa de la pasada semana.

Zona A

9 de Julio (Chacabuco).

Racing (Chacabuco).

River (Chacabuco).

Zona B

CUSA (Salto).

River (Pergamino).

Sport (Salto).

Villa Italia (Salto).

Zona C

Paraná (San Pedro).

Ferroviario (Zárate).

Banfield (San Pedro).

Independencia (San Pedro).

Zona D

Lima (Zárate).

Fundación (Baradero).

La Josefa (Campana).

Zona E

La Esperanza (Campana).

Pabellón (Marcos Paz).

Central Buenos Aires (Zárate).

Zona F

Las Campanas (Campana).

Estrada (Zárate).

Maipú (Zárate).

Primera fecha

La Esperanza vs. Pabellón.

Libre: Central Buenos Aires.

2º fecha: Pabellón vs. Central Buenos Aires. Libre: La Esperanza.

3º fecha Central Buenos Aires vs. La Esperanza. Libre: Pabellón.

4º fecha Pabellón vs. La Esperanza. Libre Central Buenos Aires.

5º fecha Central Buenos Aires vs. Pabellón. Libre: La Esperanza.

6º fecha: La Esperanza vs. Central Buenos Aires. Libre: Pabellón.

