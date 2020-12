Romina: «No hay protocolos para la niñez» / “La inasistencia escolar genera otros riesgos”

Los niños presentan actualmente, una baja incidencia de casos

Los pacientes con patologías de base son más vulnerables.

El curso de la enfermedad es más leve que en el adulto, con mejor pronóstico y muy baja mortalidad.

De acuerdo a la severidad, hasta el momento la mayoría fueron casos leves y moderados, hubo algunos niños fallecidos y la gran mayoría presentaba comorbilidades como cardiopatías congénitas, inmunodeprimidos, diabetes tipo 1, enfermedad respiratoria, enfermedades neuromusculares, enfermedad crónica reumatológica, oncológica y neurológica crónica.

• ¿El Covid puede acarrear en niños en complicaciones cardíacas?

• A principios de mayo de 2020, tras la llegada del brote a países occidentales, se describió el desarrollo de un síndrome inflamatorio sistémico de expresividad variable, en algunos niños el conocido “síndrome inflamatorio multisistémico”.

Este cuadro puede evolucionar de forma grave, incluyen en ocasiones miocarditis y shock cardiogénico, y precisa, a menudo, ingreso en cuidados intensivos pediátricos.

• ¿Confunden los síntomas del Covid con los de la bronquiolitis, por ejemplo?

• Este año fue sumamente atípico en cuanto a las infecciones respiratorias. Recién ahora estamos empezando a ver niños enfermos, Y fue a partir de la apertura de espacios comunes y de la circulación de personas en las calles. El Covid Puede coexistir con otros virus respiratorios (hasta en 2/3 de los casos)

En cuanto a las notificaciones de enfermedades respiratorias causadas por otros virus, las notificaciones nacionales de enfermedad tipo influenza, bronquiolitis, neumonía e infección respiratoria aguda grave se encuentra en muy por debajo de las ocurridas para el mismo período de años previos.

Hasta la fecha de la detección de virus influenza y del resto de los virus respiratorios permanece baja, siendo adenovirus, influenza y para influenza los más frecuentes en los grupos de menor edad, mientras que a partir de los 15 años la detección de SARS cov2 es casi exclusiva.

• ¿Los niños sí o no a la plaza?

• La plaza de juego se ha convertido en un escenario controvertido. La plaza, ese espacio público tan exclusivo de los niños y las niñas, donde se dan los primeros pasos de socialización al aire libre, donde transcurren las experiencias didácticas más tempranas, donde todo escenario es posible, donde se establecen reglas de convivencia particulares vinculadas al juego y a la libre expresión de la imaginación, donde se aprende esperar, a compartir, a empatizar, a jugar en equipo, todo ha cambiado…

Considero que la plaza de juegos es un espacio muy necesario para los niños, considero que…“hay que ir a la plaza”. Resaltando que es sumamente importante el rol de los mapadres en este escenario particular.

Llevar a cabo el cumplimento de los protocolos establecidos (distanciamiento social, tapaboca a los niños mayores de 3 años, alcohol en gel) y que sean aceptados por los niños y niñas, y llevados a cabo y controlados por los adultos. En el caso de no poder mantener estos protocolos, no concurrir a la plazita.

Hoy por hoy ir a la plaza enfrenta a los niños y a las niñas con un cambio que implica una limitación de espacios de prácticas cotidianas, de rutinas y de subjetividades.

• ¿Cómo te sentís siendo mamá y trabajando en el área de la salud, exponiéndote permanentemente y qué consejos les darías a los “mapadres”?

• En lo personal, y más siendo mamá… Sólo pienso en los niños, y en sus necesidades básicas. Urge reclamar actuación por parte de las autoridades. “Necesitamos protocolos para las infancias” En estos meses de pandemia se han creado protocolos para casi todas las profesiones y actividades pero no hay protocolos para nuestros niños y niñas Ellos necesitan estar con pares, necesitamos protocolos realistas para no privarlos de lo esencial.

Por supuesto con todos los recaudos para poder seguir cuidándolos y cuidándonos. No descuidar y respetar los cuidados que hasta ahora venimos manejando.

El uso de tapabocas, el distanciamiento social y el frecuente lavado de manos Los niños y las niñas también son ciudadanos, también tienen necesidades que merecen ser atendidas.

• ¿Jardín de infantes /escuela, sin vacuna, sí o no?

• Si los mapadres quieren, SI! La escuela es fundamental para el desarrollo y el bienestar de los niños, no sólo para la adquisición de conocimientos sino también para el fortalecimiento de aspectos emocionales y sociales.

La escuela habilita un espacio y un tiempo que crea libertad e igualdad su interrupción tiene consecuencias graves a corto y largo plazo para las economías y sociedades.

La inasistencia escolar trae aparejado otros riesgos. Aunque los niños desempeñan un papel importante en la amplificación de otros virus respiratorios comunes como los brotes de influenza( gripe), hasta la fecha este no parece ser el caso del SARS cov2. Existe gran controversia en relación a la posibilidad de transmisión por parte de los niños por lo que no se los debería considerar como grandes transmisores, ya que la carga viral dependería del cuadro clínico y no de la edad.

Aunque quedan muchas preguntas, la evidencia actual indica que los niños y adolescentes pueden infectarse y es menos probable que presenten síntomas y desarrollen una enfermedad grave.

