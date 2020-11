Recién para octubre del 2021 el tren Belgrano Sur llegaría a Marcos Paz: también habrá conexión con Villars y Navarro, luego de 27 años

Si hay que encontrar un motivo del por qué hoy el Belgrano Sur no llega hasta Marcos Paz, es precisamente por falta de formaciones y el personal está trabajando al 50%, debido a la pandemia del coronavirus. Desde Trenes Argentinos indicaron que el personal se va alternando y va resguardándose para que en caso que haya contagios, la obra pueda continuar igual.

A la vez, hay que señalar que continúa la obra entre el viaducto entre estación Sáenz y Constitución, y se podrá llegar desde Marcos Paz, por $15 a Constitución en una hora y media, imposible por otro medio.

El tramo González Catán – Marcos Paz, está casi listo, de hecho se completó el faltante de la curva (reposición de rieles y durmientes) cercana a la estación Trocha de Marcos Paz. Además, se sumó una empresa -por licitación- encargada de la limpieza desde Catán hasta Marcos Paz: cortan el pasto, talan árboles, y así se va limpiando la traza. Por otra parte, desde Trenes Argentinos están preparando materiales para renovar el primer paso a nivel de la calle Hipólito Yrigoyen, el que pasa por el medio del barrio de La Trocha.

Una vez que se haga la conexión Catán – Marcos Paz, se repasará el recorrido y se ajustará donde haga falta, hoy el tren circularía a unos 30 km/h promedio, de acuerdo al tipo y trabajo en vías existente. Pero están dadas las condiciones para circular seguro.

La gerencia del Belgrano Sur y colaboradores directos del intendente Ricardo Curutchet ya están trabajando mancomunadamente también en el corrimiento del alambrado y columnas de luz, sin que se impida seguir utilizando la pista de atletismo. El club rugby Marcos Paz deberá correr el alambrado y postes, la empresa necesita las cuatro vías utilizables y en condiciones.

MARCOS PAZ – VILLARS – NAVARRO

Se ejecutó la licitación del mejoramiento de vías, puentes, alcantarillas, paso a niveles desde González Catán hasta Navarro. Hubo muy buena predisposición del intendente de Navarro, Santiago Maggioti. Por lo tanto, desde Marcos Paz se podrá ir a Capital Federal en tiempo récord pero también se podrá ir a recorrer Villars, Lozano y la última estación del tramo hasta llegar a Navarro.

En octubre del 2021 se habilitaría Marcos Paz. Si bien la formaciones están pedidas, sería octubre del año próximo la inauguración de la obra Marcos Paz-González Catán. Faltan reparar aparatos de vías y realizar cambios aún, que concluirán en tres meses. Mientras tanto, para nivelar los andenes Marcos Paz, Villars, Lozano y Navarro, una empresa se encargará de levantar el nivel de los mismos y dejarlos óptimos para la llegada de las nuevas formaciones, mucho más altas que las viejas.

REPERCUSIONES EN NAVARRO

La noticia fue confirmada por el intendente de Navarro, Santiago Maggiotti y el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci. Se trata de un ramal que no presta servicio de pasajeros desde 1993.

El objetivo, según trascendió, es implementar un servicio suburbano con cabecera en González Catán, pasando por las estaciones de 20 de Junio, Kilómetro 45, Marcos Paz, Villars, Lozano y finalizando en Navarro.

Se trata, en efecto, de un trazado que no recibe trenes de pasajeros desde 1993. Al igual que ocurrió con la extensión a 20 de Junio, la traza ferroviaria se encuentra abandonada (aunque custodiada) y tendrá que ser sometida a una renovación para permitir el paso de trenes de pasajeros.

Por su parte, el intendente de Navarro destacó: “Se publicó la licitación para la reconstrucción de las vías para que el tren llegue a Navarro después de muchos años. Muchos vecinos que deben venir por trabajo o estudio puedan usar este servicio. Permitirá volver a tener un servicio con Buenos Aires, sabiendo el progreso que eso significa»

Mariano Plaza

