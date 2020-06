Qué actividades continuarán a partir del lunes en Marcos Paz, qué pasará con el transporte público, se vuelve a fase 1?

Marcos Paz superó la barrera de los 70 casos activos y el intendente Curutchet habló enfáticamente con algo de bronca, dijo que los últimos contagios se dieron por no respetar la cuarentena, compartir mates, celebrar cumpleaños y organizar encuentros masivos…

Este mediodía, el intendente Ricardo Curutchet se refirió a lo que vendrá, la semana próxima, luego que el Presidente Alberto Fernández emita su discurso, seguramente secundado del gobernador bonaerense Axel Kicillof y del jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Si bien habló de una fase 1 “aggiornada, el intendente remarcó que los comercios de barrio y los esenciales permanecerán abiertos. Destaco en estas actividades no hubo contagios en actividades comerciales, pero no nos relajemos”, sostuvo el intendente enfáticamente, con un barbijo negro y un micrófono en la mano.

También, se refirió al quinto fallecimiento por Covid-19 en Marcos Paz y con dolor expresó: “En este caso, la pandemia es invisible y ataca a los más débiles; estamos peleando contra una guerra. Una niña pequeña fue víctima del Covid, tenía sus problemas preexistentes de salud; acompañamos el esfuerzo que hizo el personal del hospital Garraham; falleció ayer. Debemos cuidar a la población mayor y a los más débiles. Vienen unos días que van a ser duros y difíciles. Los que están como una población sensible, tienen que cuidarse y a los que tenemos actividades esenciales, extrememos los cuidados”, añadió el intendente.

Indignación por cómo se contagiaron casi 90 personas y el por qué de tantos casos en aislamiento preventivo

“No puede ser que los casos que registramos en los últimos días es de gente que no toma conciencia de la gravedad de la situación; donde se ejercen actitudes irresponsables como tomar mate, compartir un asado, festejar un cumpleaños; o hubo que aislar gente que tampoco ha cumplido la cuarentena. Ahora estamos preocupados por si colapsa o no el sistema sanitario. Hoy estamos al 15% de la capacidad; hay camas hay oxígeno, pero exhorto una vez más a que seamos responsables, apelo al sentido común que a veces, es el menos común de los sentidos. No quisiéramos tener que dar una nota porque el jefe de terapia intensiva tenga que optar entre uno u otro paciente como pasó en Europa; si tenemos que dar buenas y malas noticias se darán. Tengo que transmitirles de que abramos los ojos”, enfatizó.

Al mismo tiempo que señaló que “me reuní con el gobernador y el comité de expertos, al día de hoy estamos a un 15% de ocupación de camas en Marcos Paz. En Caba y Amba ya roza el 50%. De continuar esta escala, podría llegar a colapsar el sistema. En estos días, en el caso de Marcos Paz sería mayor restricción de circulación: las actividades, negocios de cercanía continurían, los esenciales se mantendrían; plantearíamos una fase 1 aggiornada”.

En otra instancia, el intendente se refirió al transporte: “Si se restringe el tema del transporte interdistrital, ayudaría a aplanar la curva en estos 15 días que se vienen a partir de la nueva cuarentena. Vamos a llegar a donde teníamos que llegar, el tema es cómo llegamos. No queremos que nos agarre a la intemperie, sino mejor dicho bajo techo”.

Más camas para Marcos Paz

“Nos informaron de la provincia de Buenos Aires de unas 60 camas, para seguir reforzando hospital y centros de aislamiento municipal; adelantarles que hay que pensar en la reconstrucción; vamos a quedar con las secuelas y entiendo a los que tienen algún tipo de actividad económica. No hay que relajar el sistema; no hemos tenido situaciones de contagio con actividades comerciales en el distrito: la mejor manera de cuidarnos es que en los próximos días la idea es continuar medidas de heterodoxia económica en proyectos, como también hay que combatir la guerra contra una enfermedad. Hay que tener esperanzas, volverá una nueva normalidad con el tema de la salud puesto en caja; la idea es que el día de mañana que todos vuelvan a trabajar”, añadió Curutchet.

-¿Qué pasará con las actividades económicas que quedaron postergadas?

-Va a ver programas y anuncios para ayudar a todos los actores de las actividades económicas. Las restricciones en los comercios las iremos dando en base a lo que comunique el gobierno nacional en estos días. Las secuelas que dejará van a ser más graves de lo que veníamos viviendo hasta el año pasado con una recesión económica. Nos debemos arremangar para poner el brazo y el hombro para salir de la situación.

Mariano Plaza