Provincia: abierta la inscripción de menores para recibir la vacuna frente al Covid

La Campaña “VacunatePBA” inició una nueva etapa al anunciarse este sábado que los menores de 3 a 11 años pueden ser registrados para vacunarse contra el coronavirus. Este avance fue posible tras ser autorizado el uso de la vacuna china Sinopharm en esa franja etaria. El primer fin de semana, ya fueron anotados 400 mil niños y niñas bonaerenses.

Para inscribirlos/las hay que ingresar en la web vacunatepba.gba.gob.ar o a través de la aplicación VacunatePBA. Los niños y niñas de esa edad deberán contar con el consentimiento de sus padres o responsables afectivos para recibir la dosis; por ese motivo, al momento del registro, tendrán que descargar una autorización para entregar el día del turno.

Por último, es importante ingresar datos de teléfono y mail válidos donde será comunicada la fecha y el lugar dónde deberán concurrir a vacunarse acompañadas/os por un familiar o representante legal. Mientras tanto, cabe aclarar que continúa abierta la inscripción para el grupo etario de 12 a 17 años; y ya se inició la inmunización de chicos y chicas de 16 y 17 años sin condiciones de salud preexistentes.

Este anuncio del Gobierno nacional se realizó el viernes pasado, luego que la vacuna Sinopharm fuera aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), tras haberse realizado ensayos clínicos de las fases 1 y 2.

Los requisitos para la inscripción y aprobación de vacunas en Argentina se rigen por la Disposición ANMAT 705/2005 que solicita documentación técnica específica la cual incluye, entre otras cosas, estudios clínicos y preclínicos; en el marco de la Ley de Medicamentos (Ley 16463) y el Decreto 150/1992 PEN que rigen las actividades de elaboración, producción, fraccionamiento, importación, exportación y depósito en jurisdicción nacional o con destino al comercio interprovincial de medicamentos.

En este sentido, el Ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, detalló que la ANMAT es la “única organización en Argentina con capacidad de habilitar, autorizar o no, una medicación o tratamiento”.

Este avance en el plan de vacunación público, gratuito y optativo permitirá completar la inoculación de esa franja etaria de la población antes de fin de año, porque Argentina contará con el stock necesario para iniciar y completar los esquemas.

SEGURIDAD DE LA VACUNA

La vacuna de Sinopharm fue desarrollada por la Corporación Grupo Farmacéutico Nacional Chino (conocida como Sinopharm) en colaboración con el Beijing Institute of Biological Products, y utiliza el virus inactivado, una tecnología similar a otras que se aplican a los menores desde hace mucho tiempo, como la vacuna contra la poliomielitis o contra la hepatitis A.

Según los resultados del ensayo clínico de Fase I y II, publicados en la revista médica The Lancet, la vacuna ha demostrado ser “segura y bien tolerada” en los menores de entre 3 a 17 años.

Con la autorización de la Argentina, son 4 en total los países del mundo que aprobaron el uso de la vacuna de Sinopharm en niños. El 20 de julio último fue China, Emiratos Árabes Unidos el 2 de agosto, y en El Salvador la vacunación se inició el 22 de septiembre, pero entre quienes tienen de 6 a 17 años.

En tanto, Chile, el 13 de septiembre fue el primer país de Sudamérica que comenzó la vacunación de menores entre 6 a 17 años con la vacuna de origen chino Sinovac, que utiliza la misma tecnología que Sinopharm.

