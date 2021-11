Profundo dolor y consternación en Sapa por el suicidio de una chica de 17 años, jugadora de vóley

La noticia cayó como un balde de agua fría, inesperada e inexplicable. Nadie de su entorno podía saber qué fue lo que llevó a tamaña decisión a Abril Moriñigo, una chica de Mariano Acosta pero con una actividad social muy fuerte en Marcos Paz. De hecho, era una de las jugadoras de vóley del plantel de Sapa del sub 17. La joven, de tan sólo 17 años, decidió quitarse la vida hace unos días y conmocionó no sólo al mundo del vóley y del deporte, sino a quienes la conocían de toda la vida.

En redes se viralizaron los comentarios, saludos y palabras de despedida ante un hecho que generó dolor y consternación.

Comunicado de Sapa Vóley: ·

“Todavía me acuerdo cuando llegaste al club, tan chiquita, tan alegre, tan linda, tan inquieta. Insoportable como vos sola. Pero te hiciste querer por todas en un día. Y de qué manera.

Nada va a ser igual sin tu presencia, tu alegría y tu luz. Nos va a faltar una parte. Nos va a faltar esa chica que siempre tenía algo para decir que te haga reír. Esa chica que siempre se olvidaba todo. Que caía con su súper mate a todos lados. Que no lavaba las vendas y hasta a veces tampoco la camiseta. Que vivía con hambre diciendo “ay me convidas?” todo el tiempo. Siendo siempre tan intensa como sólo ella puede. Pero que tenía la facilidad de transmitirte buena onda, alegría y felicidad con tan sólo su presencia. Nos vas a hacer falta rubia.

Gracias por dejarnos conocerte y poder disfrutarte al máximo de cada momento, gracias por contagiarnos tu energía y tu alegría, gracias por hacernos formar parte de tu vida, gracias por todo el amor que siempre nos transmitiste. Fuiste un ser con mucho amor, y no hay persona que te conozca y no te quiera, porque es imposible no hacerlo. Por eso te agradecemos, por darnos el privilegio de poder decir con una sonrisa, que te conocimos.

Te vamos a extrañar muchísimo, a vos y a tu luz tan especial y única. Te vamos a recordar siempre con una sonrisa, porque no hubo momento en donde no hayan faltado las risas si estabas vos. Esperamos que donde estés puedas descansar tranquila y en paz, te lo merecés. Te amamos y te vamos a recordar para siempre. Sos eterna. Te llevaste la 7 al cielo, vola muy alto rubia hermosa”.

.

Comunicado de la Federación Metropolitana de Vóley

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Abril Moriñigo, jugadora de SAPA Voley en la categoría Sub 17, el pasado sábado por la noche. Saludamos afectuosamente a su familia, amigos, amigas, compañeros y compañeras, entrenadores, entrenadoras y todas las personas que hayan compartido su camino en nuestro deporte: su amado vóley”.

Todavía no caigo

Una amiga

“No caigo que tomes esa decisión, vos que eras una persona dura, siempre estabas con una sonrisa, nunca te vi decaída nunca pensé que ibas a hacer esto. Te conozco de bebé y siempre estaba con vos.

Amaba pasar todo el día jugando con vos y las chicas. Siempre nos volvías loca con el vóley o cuando querías que estemos todo el día en la pileta o cuando íbamos a La Plata a tomar mates. La que siempre estaba primera en los cumpleaños: nunca me voy a olvidar ese día qe hiciste la chocotorta para mi cumpleaños, era el regalo más lindo que me podías hacer, voy a extrañar todo de vos. Tenías una vida por delante, sé que nos distanciamos mucho pero me alegraba verte, siempre estabas con una sonrisa, siempre vas a ser mi primera amiga”…