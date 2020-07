«Prefiero que el vecino crea que estamos igual que el AMBA, aunque en el tercer cordón del conurbano, volvemos a fase 1»

“Todavía hay gente en nuestra ciudad que piensa que tenemos 20 mil habitantes • Estamos en la media en cantidad de casos y muy por debajo de la ocupación hospitalaria del AMBA, pero no hay que relajarse • Hay un 70% de la población laboral de Marcos Paz que lo hace en el AMBA, pero si el trabajador que sin saberlo contrajo el virus y antes de llegar a su casa tomó mate con amigos, se juntó en un cumpleaños, festejaron un encuentro o lo que sea; se está haciendo todo mal: aparte se lo procesa penalmente por violar la cuarentena” -Textual, Curutchet-

En este contexto de vuelta a fase 1, quien tenga que trasladarse, si no es esencial no podrá trasladarse. Ahí se va a sentir la diferencia en esta nueva etapa.

Cada distrito tiene su margen de maniobra, el partido de fútbol siempre es el mismo, ganar el partido. Tenemos que esperar que llegue de la Nación y Provincia, en función de la normativa cada municipio tiene su margen de maniobra. Hay cuestiones regionales y propias nuestras.

La situación es una situación no deseada para nadie, en líneas generales la gente es responsable y lo entiende. Ahora todo el mundo conoce a alguien que tiene o tuvo la enfermedad. Hay una gravedad que es una situación mundial o histórica: sabemos que todos somos conscientes.

Por otro lado, el intendente ofreció nuevamente a quienes quieran vender a domicilio un servicio de puerta a puerta: “Tenemos el sistema de delivery municipal -dos motos- y bajo protocolo; hay actividades comerciales que estaban acostumbrados al delivery; no es mucho pero les ha ayudado a varios a hacer sus actividades, para no encarecer el producto por el traslado”.

-¿Y si se extienden más los horarios para que la gente no se amontone por la mañana?

-Tenemos un protocolo de no superar el 50% sea el ítem que sea; los exceptuados los corrimos de la 13 a las 15. Y a los feriados los hicimos un poco más normales. El tema es que la idiosincracia del argentino es que si te dan a hasta la 1 de la tarde, salen a las 12 a hacer las compras. Salir no es como un día normal, hoy cambiaron nuestras costumbres. Nos vamos acostumbrando de a poco, hay que respetar al comerciante que tiene que limpiar y desinfectar antes de cerrar, no se debe circular de más.

-¿Habrá cambios en el hospital a partir de la llegada de nuevas camas?

-Sí!, hemos recibido 60 camas y estamos agradecidos, para reforzar el hospital pero como se refuncionlizó el hospital en el primer piso se prepararon salitas para aislar. Quedaron 3 hospitales en un mismo edificio; siguen estando las camas con oxígeno; 30 camas para quien tenga problemas menores y otras 30 las guardamos en retén para los centros de aislación.

-¿Hay vecinos en condiciones de donar plasma en Marcos Paz?

-Hubo vecinos que ya manifestaron la voluntad de donar plasma; todavía tienen que estar en condiciones; le hacen unos estudios previos; se tienen que recuperar bien.

-¿Cómo se detectan en Marcos Paz los casos de coronavirus?

-Tenemos un sistema de seguimiento telefónico, llevamos al Inta y al Posadas los hisopados y compramos tests rápidos, pero sirven para prevenir, cuidando al máximo al personal de salud; los test rápidos tienen una efectividad del 70% / 80%. Al menos tenemos una tranquilidad y tendencia y tratamos de cortar vector. Nosotros tenemos y tuvimos casos positivos que han sido asintomáticos.

Pero vuelvo a apelar a la responsabilidad social; ya aplicamos varias veces el artículo 205, ya hay más 3 mil infractores de la cuarentena. Hay situaciones y nadie escapa, tenemos nuestra idiosincracia que tenemos que actuar de otra manera: tenemos sistemas de control que los llamamos a la casa.

Hubo gente que termina reconociendo malos comportamientos cuando en realidad no le prestaba importancia a la enfermedad. Si bien estoy conforme y agradecido con el comportamiento de los vecinos; sigue habiendo delitos y las fuerzas de seguridad deben seguir realizando su trabajo.

-¿Cuántos efectivos entre policía y personal de tránsito hoy custodian Marcos Paz y se ocupan de que se cumpla el aislamiento?

-Si sumamos la policía provincial -más los refuerzos de la Federal-, más la contravencional local y el personal tránsito, estamos en unos 300 efectivos. Gendarmería se sigue gestionando, tenemos esperanzas que se pueda volver a recuperar el puesto articulado con la base de Moreno y estamos en gestiones para tal fin. Debo reiterarles al vecino que estamos en fase 1, pero por suerte en el tercer cordón del conurbano…

