Pedaleo y felicidad

Un día volvieron a rodar… Fue un año difícil, donde las carreras para los bikers prácticamente no existieron o si se realizaban en algunos pueblos, no dejaban pasar a los deportistas viviendo en el AMBA, lugar al que pertenece Marcos Paz. Si bien hace rato que se podía entrenar, no es lo miso hacerlo bajo la adrenalina de al menos, un estímulo para llegar a una meta y divertirse entre amigos. Ya que los más de 70 participantes exclusivamente de Marcos Paz le dieron vida y alegría al rural bike; carrera en la que se impuso Ariel “Locomotora” Martínez y en la que también participaron referentes importantes como Fabricio Montenegro, Oscar “Pato” Álvarez y Jorge “Oso” Rossi (ver foto).

Todo se produjo el domingo 13, con un clima “enrarecido”, donde más allá de la lluvia se constató que se podía correr, para alegría de los participantes y organizadores: la Subsecretaría de Gestión Deportiva junto al concejal Mateo Sagardoy y el profesor Cristian Idiarte se encargaron de la organización. La competencia se desarrolló en los alrededores de la Capilla de Fátima en las modalidades 10K y 20K .

Una vez aprobado el protocolo, se le dio luz verde a esta iniciativa, que se repetirá más seguido. Lo importante es no perder el ritmo de competencia, divertirse y no desestimularse.

