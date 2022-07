Paso a paso, todos los que conocieron a Sofía Acevedo y la vieron crecer en el básquet: una figura de Marcos Paz que cuenta su vida

“No tenía mucha idea de lo que era el básquet, pero tuve una conexión desde muy chica con el deporte y no veía la hora de salir de la escuela a las 17 para, luego unos minutos más tarde estar tirando en el aro. Jugaba con hombres, ya que en ese momento no había básquet femenino”, dijo Sofía Acevedo, la extraordinaria basquetbolista de nuestra ciudad a la gente de DeporTV, que se ocupó de repasar su vida deportiva y subir un hermoso video editado a las red social Youtube. “Nunca había agarrado una pelota de básquet, incluso en mi familia nadie juega”, agregó la chica de Marcos Paz que hoy representa a Quimsa (Santiago del Estero) y que ha sido convocada varias veces para el seleccionado argentino.

“Sofi participó en mini basquet -de niña- todo el tiempo en el Club Los Unitarios, jugando con varones. En ese momento no había basquetbol femenino. Jugó en pre mini, mini y U13. Era determinante, ella dejó una huella en el club y de hecho, la escuela de basquetbol femenino lleva su nombre”, cuenta el hoy entrenador de Obras Sanitarias y de la Selección masculina de básquet de 3×3. Hombre también surgido en Los Unitarios y ciudadano de Marcos Paz.

En tanto, la preparadora física Luz Gamboa, recuerda que “una vez Sofía vino en ojotas y sus pantalones cortos para entrenar. Le dije que venga mañana a las 6 de la mañana. Sorprendida me dijo, a las 6? Al otro día estaba ahí entrenando y dedicándose de 3 a 4 horas diarias. Lo que me sigue sorprendiendo de Sofía es que le pone un compromiso admirable al básquet”, recuerda con admiración.

Una vez que Sofía deja de jugar con hombres, arrancó en Los Indios de Moreno, donde jugó casi hasta los 16 años ya fogueándose con equipos competitivos. De allí pasó al Granate, al Club Atlético Lanús (de hecho vivió en el sur del GBA en un departamento compartido con amigas del club); hasta los 19 años. “Por cuestiones deportivas tuve que cambiar de club”. Luego, apenas relanzadas las competencias deportivas en Uruguay, vistió los colores de Defensor Sporting durante unos meses, para luego retornar al club Los Indios de Moreno.

Laura Cors, excelente entrenadora (pasó por Lanús y la Selección argentina), cuenta que a Sofía la quería como una hija. “Llegó a Lanús en 2017 para jugar con las inferiores, fue ganando su espacio en el equipo de primera. Ganó varios campeonatos y dos años consecutivos el torneo Federal. Se llevó el Granate de Oro, premio que se le otorgan a los deportistas amateurs del club Lanús. “No sólo conocí a Laura en Lanús, también en el Cenard cuando me convocaba a la Selección argentina. Es una gran entrenadora, gran persona, es alguien a quien aproveché para aprender muchísimo”, recuerda Sofía. A la vez, Luz Gamboa elogió su calidad humana y simplicidad para que Sofía sea quien es “grande dentro y fuera de la cancha”.

Selección

“Empecé a dirigir a Sofía en el proceso de U14 de Selección Argentina, en U15 salimos primeras en ambas categorías en Sudamericanos. En U17 obtuvimos la clasificación al Mundial de Bielorussia. En U18 y demás competimos contra EEUU y Canadá. Hoy EEUU nos pasa por arriba, pero con Canadá son partidos ganables. Esos torneos nos dejan un montón de cosas que aprender. En el mundial sub 19 “en Tailandia pudimos competir contra potencias, fue maravilloso estar ahí”. Sofi le dio muchísimas alegrías a la celeste y blanca, representó a la Argentina. Ella sabe lo que representó esa camada para el cuerpo técnico, es una camada muy especial y hoy las chicas brillan en diferentes lugares. “Nuestra camada en la Selección con ella obtuvo logros”, cuenta la experimentada Laura Cors.

“En el Sudamericano de Chile entrenábamos 3×3 con destino final juegos olímpicos. Frente a Brasil pudimos salir campeonas, o en otros torneos quedábamos segundas. Lo que nos brindó preparación para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Se hicieron en Buenos Aires, toda la gente y mi familia que me vio, fue una hermosa sensación. Con el equipo perdimos en cuartos contra China y yo pude traer la de bronce en los lanzamientos de 3. Me encanta ver a la medalla en mi pieza. No lo sentí en otro torneo, era terrible”, recuerda Sofía.

“La altura que yo tengo no me influye (1,65 m), trabajo mucho la explosividad y cambio de ritmo”. Por otro lado, una compañera se expresó:“Si sos baja y jugás de base o alera, lo importante es tener buena mano, intensidad y pasión”, cuenta su compañera de Selección Florencia Chagas.

“En los Juegos Panamericanos Juniors nos fue muy bien. Pudimos traer la medalla de bronce y volví a repetir la medalla en los tiros de 3. Volvimos a competir internacionalmente después de una pandemia”, agregó Sofía.

“Sofía es muy competitiva, es una tiradora nata, tiene una mentalidad muy competitiva. Sofía tiene un carácter muy fuerte (Candela Gentinetta).

“Nuestro día a día en Santiago del Estero es entrenar desde las 7 hasta las 10.30. Luego a la tarde entrenamos con el equipo todos juntos, haciendo básquet y gimnasio. Jamás me imaginé que iba a terminar en Santiago del Estero con 50 grados todos los días (jajaja), pero la estoy pasando muy bien”. Cuando fue consultada acerca de su futuro, la chica de Marcos Paz nacida un 30 de abril de 2001, finalizó: “Me quiero ver viviendo del básquet, trabajo día a día para poder hacerlo”.