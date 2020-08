Paso a paso, cómo fue la experiencia de aplicarse la vacuna del Covid19 (Pfizer), cara a cara con Mariana, la chica de Marcos Paz

CONOCÉ QUÉ SIENTE HOY, A CASI 15 DÍAS DE LA PRIMERA DOSIS DE LA VACUNA • QUÉ ESTUDIOS TUVO QUE REALIZARSE PARA QUE SE LA APLICARAN • CÓMO TUVO QUE LLENAR LA DECLARACIÓN JURADA • ¿YA PUEDE HACER VIDA “NORMAL” LUEGO DE LA APLICACIÓN? • CONOCÉ LA EXPERIENCIA DE MARIANA…

«El día que me llamaron para decirme que quedé seleccionada me contaron un poco cómo iba a ser todo, cosa que un poco sabía ya que habían llamado justo hacía dos días a Valentina, mi hermana, que por un medicamento que toma (nada grave) por las dudas le dijeron que por ahora mejor no. Yo le dije a la chica con la que estaba hablando que tomaba un medicamento para la tiroides (por las dudas) pero consultó con un médico y me dijo que no pasaba nada. Entonces en ese momento ya me dio un turno para el 15 de agosto, y me dieron ganas ir. Por otra parte, Valen ya había estado hablando con un par de medios porque había publicado en Twitter que la habían llamado por la vacuna. Cuando le dijeron que al final no y justo me dijeron a mí que sí, le dijo a dos periodistas de mí y me empezaron a contactar. Si bien sabíamos que inscribiéndonos y siendo parte estábamos aportando en algo importante, sobre todo en este momento tan particular, nos dimos cuenta de que era mucho más cuando mucha gente y los medios nos empezaron a felicitar”, relata orgullosa, cara a cara con Hora de Informarse Marina Elustondo; una de las primeras voluntarias del país en aplicarse la vacuna que Pfizer experimenta en el país frente al Covid 19.

A los 22 años, Mariana cuenta que ya trabaja en su propio emprendimiento de diseño gráfico y es estudiante de la carrera. Sabe la joven que aportó un enorme grano de arena para que entre la ciencia y la voluntad del trabajo de los profesionales de la salud, aniquilen al virus o no dejen que se siga expandiendo.

-¿Cómo te sentías antes de aplicarte la vacuna, qué sensaciones tenías?

-Estuve bastante tranquila siempre, no me daba nervios. Sí me daba un poco de intriga cómo iba a ser todo ese día, que al final estuvo todo bien organizado.

-¿Qué requisitos te solicitaban las autoridades de salud para ser una de las primeras personas en el país en acceder a esta vacuna?

-Para ser parte primero ni bien me inscribí tenía que ser parte del rango de edad 18-85 (que es muy amplio), vivir en el rango solicitado (hasta 60 km de CABA), no estar embarazada ni lactando, no tener ninguna enfermedad grave. Después ni bien me llamaron para darme el turno me preguntaron primero si vivía en el rango (cosa que chequearon y entraba casi justo), si había tenido enfermedades como hepatitis, hiv, entre otras de tal gravedad. Después lo que tampoco podía era estar tomando medicamentos que contengan corticoides.

-¿Qué tipo de estudios te hicieron cuando llegaste al Hospital Militar, cuánto tiempo permaneciste en el lugar y si era necesario que vayas en ayuna?

-Ni bien me dieron el turno pregunté si tenía que ir en ayunas y me dijeron que no, que no era necesario, que comiera. Estuve unas 5 horas en el hospital, ya me habían dicho que el primer día iban a ser varias horas. Primero ni bien ingresé me dieron todo el protocolo, me dieron una bolsita con cosas que iba a ir usando (barbijo, alcohol en gel, termómetro, algo para comer después) y me hicieron cambiar el barbijo, todos teníamos el mismo. Después ya me daban una carpeta con el consentimiento para luego leer con un médico, lo cual sucedió al rato. La charla con el médico duró aproximadamente una hora, en la cual iba leyendo todo bien, cosas que capaz ya me habían dicho pero que al leerlas con un médico tranquiliza un poco más. Cuando terminamos me preguntó de nuevo si quería ser parte, le dije que sí y firmé. Ahí lo primero que hice fue un test de embarazo, ya que por protocolo si sos una persona gestante y sos fértil te lo tenés que hacer. Después me sacaron sangre, ahí en el mismo consultorio. También me tomaron la fiebre. Luego tuve un ratito para comer algo y después me hicieron el hisopado. Tanto los análisis de sangre como el hisopado los mandan a analizar a EEUU, así que los resultados los tengo más adelante. Lo único que sabés en el momento es lo del test de embarazo y la fiebre. Si por alguna casualidad yo hubiera tenido Covid, en el momento y me hubieran aplicado la vacuna (porque puede ser placebo) no tiene ningún efecto «malo». Cuando terminaba todos los estudios ya iba a un box a esperar a que me den la vacuna. Ahí estuve bastante, más de dos horas. Pero también aproveché para comer algo. Mientras estaba ahí, me llevaron un dispositivo (celular), el cual sólo tiene una aplicación para que yo use después de darme la vacuna. Tiene un diario de vacunación que la primera semana completé todos los días y ahora una vez por semana. Eso ni bien lo guardo, ya van viendo los síntomas que voy teniendo. Volviendo a ese día, después de un rato me dieron la vacuna y tuve que esperar media hora más para ver si hacía alguna reacción rápida. Por suerte todo bien, solo en el momento de la aplicación sentí un poco la vacuna, lo normal. Después ya me dieron el ok para irme. Me fue a buscar un auto de una empresa conocida de viajes para traerme a mi casa. También me llevó. Sólo podés ir en los autos que ellos contratan, sin acompañante.

-¿Qué recomendaciones de médicos y enfermeros/as recibiste en el lugar y qué te dijeron puntualmente?

-No me dieron ninguna recomendación en particular, sino las que son para cualquier persona en este momento, no tengo que hacer nada en especial. Lo que me dieron es una tarjeta que siempre tengo que tener conmigo que dice que soy parte del estudio. Por si tengo que ir a algún otro médico o me pasa algo, para que sepan.

¿Te hablaron de colocarte una nueva dosis en un lapso breve de tiempo? Te hablaron de que te genera inmunidad por un cierto período de tiempo?

-Son dos dosis de la vacuna así que sí, se supone que la segunda dosis es un refuerzo. Igualmente todo está en estudio así que el lapso de inmunidad van a saberlo después de ver los resultados. Para la segunda dosis me dieron turno para el 4 de septiembre, tres semanas después aproximadamente de la primera aplicación.

-¿Cómo te sentís después de casi dos semanas haberte aplicado esa dosis?

-Me siento bien. Siempre me sentí bien, no tuve ningún síntoma. Si tenía alguno podía ser alguno que capaz otras vacunas dan. Conocí personas que capaz les dio náuseas, dolor articular, fiebre. Todo depende del cuerpo. Y obvio también depende de si tenés la vacuna o placebo. Como es doble ciego (tanto el sujeto como el médico desconocen la asignación a los grupos de tratamiento) ni yo ni quien me lo aplicó ni quien lo estudia lo sabe. Sólo saben en el laboratorio. El médico con el que estuve me dijo que más adelante voy a saber qué me pusieron. Pero en instancias de estudio se necesita que no sean todas vacunas para ir estudiando diferentes síntomas y cambios e ir comparando.

-¿Te advirtieron, cuando te aplicaban la vacuna, que podías llegar a sentir algún síntoma compatible con Covid-19? ¿Te dijeron si ante la aparición del algún síntoma cómo proceder para brindarte tranquilidad?

-Los síntomas que podía darme la vacuna podían ser como algunos del Covid, que también son síntomas que capaz cualquier vacuna te dan. También podía hincharse la parte del brazo donde me la daban. Si me aparecía (o me aparece) algún sintoma tengo que completar directamente el diario de vacunación y mandarlo o puedo llamar directamente a un par de números que me dieron para comunicarme con médicos y ver cómo seguir. Tengo que usar tapabocas y todo, tipo vida normal no como antes sino como ahora, no tan normal pero bueno la nueva normalidad. No es que puedo andar como si nada, sino que no tengo que tener ningún cuidado adicional.

Ya se aplicaron la vacuna unos 3000 voluntarios; Mariana fue la primera en la localidad de Marcos Paz y se siente bien, la vacuna Pfizer no produjo ningún efecto colateral en su organismo. La pesadilla del coronavirus, cada vez más cerca de serla.

