“Pasar de la vieja ruta 40 a la nueva, es como salir de la noche y ver el día”

Una vez finalizadas las reuniones de intendentes bonaerenses con Axel Kicillof y con Nación para aumentar los Fondos de Infraestructura Municipal (FIM) de cara al año electoral, Ricardo Curutchet, intendente de Marcos Paz, habló cara a cara y se refirió, principalmente, a las obras en ejecución de Marcos Paz.

-Cuéntenos un poco sobre las novedades del parque industrial…

Venimos desarrollando entre industriales privados locales y el Municipio. Es un poco el cierre del año, es un reconocimiento porque había fallecido el presidente del parque, es un homenaje en donde estaba la familia, teníamos la convalidación de la ordenanza de planificación del parque, teníamos un comunicado de promoción para la industria local, para incentivar un poco para que el año que viene si Dios quiere podamos tener radicadas en el parque 6 u 8 empresas. Estamos emocionados por un lado y entusiasmados para lo que viene.

Las características que tenemos nosotros, es que son industrias locales, familiares, son chicas y eso le da un plus, pero eso también lleva un diálogo casi permanente.

-En 2023 los intendentes van a tener una participación muy importante de los armados electorales, para eso van a necesitar recursos, ¿Solicitaron más fondos de infraestructura municipal?

-Con lo de encarar el 2023, es un poco de las reuniones que venimos teniendo periódicamente, o sea, se comisiona algún grupo de intendentes que nos representan y hacen las reuniones tanto con el gobernador como con sus ministros, como con el Presidente y sus ministros, al defecto de ver que se puede obtener para encarar un año más, con la particularidad de las elecciones, pero es un año más, complejo en lo económico, con un contexto internacional más sencillo, obviamente hay una demanda social que requiere de la respuesta de parte de los gobiernos.

Al aprobarse el presupuesto de la provincia, entiendo que hay mayor partida para lo que es infraestructura municipal, por 2.5 se amplía lo que es el consejo de seguridad, el fondo para obras de educación, lo mismo con Nación: firmamos a fines de 2022 este último obras que ya estaban presupuestadas y se está proyectando alguna para lo que es el 2023.

Porque insisto, más allá de todas estas cuestiones de la sociedad, lo que reclama uno lo tiene que acompañar con muchos esfuerzos y recursos en lo que es obra pública, seguridad y prevención, educación, en lo que es vivienda, infraestructura en general, para eso en caso de los municipios.

Lamentablemente hay municipios grandes y chicos, el apoyo y la asistencia de la provincia y de la Nación es fundamental porque si no es muy difícil encarar obras. Nosotros estamos haciendo una obra que es histórica, la autopista de la ruta 40, doble mano, si no fuera por la provincia, no lo podríamos hacer con fondos municipales. La obra va en un 30% o 40%, si Dios quiere a fines del 2023 estará la mayor parte de la obra terminada, lo cual para nosotros nos cambia totalmente nuestra realidad, el tránsito diario, el 96% del distrito se maneja por lo que es la ruta 40.

Se licitó de forma total, sale desde la ruta 6 al límite de General Las Heras y llega hasta Merlo, lo que sería el Hospital Héroes de Malvinas. Beneficia a Las Heras, Navarro, Merlo, Mariano Acosta, Ferrari, pero para nosotros es como pasar de la noche al día.

-¿Alguna otra obra que se pueda anunciar para el 2023?

-Hace unos días, pudimos inaugurar el apeadero del Ferrocarril Sarmiento, hace unos meses atrás el Tren Belgrano volvió a pasar por la Trocha, hoy Braian Toledo, desde estos últimos días el Belgrano volvió al recorrido desde Marcos Paz hasta Villars. Están remodelando toda la estación del ferrocarril Sarmiento, la central. Eso va a mejorar mucho los servicios porque duplicará el servicio del diésel, no en Las Heras sino en Marcos Paz.

Venimos asfaltando muchas cuadras con hormigón y la idea es duplicar la cantidad de cuadras que hicimos el 2022. Estamos con un tema de reconversión de luminarias led, yo creo que vamos a estar en un 70% u 80% de conversión del distrito, vamos a cubrir el 100% del casco urbano y suburbano con agua, vamos a terminar en un 75% o 80% con cloacas, varias obras escolares, tenemos bastantes obras para hacer, venimos entusiasmados.