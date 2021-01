Para prestar muchísima atención: cada vez más robos con la modalidad entradera, a cualquier hora del día y con foco en personas mayores

No es para asustarse; tampoco para vivir con paranoia. Lo cierto es que en Marcos Paz (y alrededores) la inseguridad no cesa; es peor que la segunda ola del coronavirus. Y si bien en estos días no se han registrado casos de asesinatos o muertes provocadas por la delincuencia; hay que vivir con muchísimo cuidado y prestar atención; debido a que el robo modalidad entradera se reproduce y crece como el pasto.

Generalmente, los que intentan quedarse con lo ajeno, parásitos que viven de arruinarle la vida a los demás sin saber lo que significa el esfuerzo de trabajar, merodean los barrios y casas; sabiendo dónde hay movimiento, dónde no y dónde hay gente grande, el punto más conflictivo debido a la indefensión de los abuelos.

Se produjeron entraderas de importancia para el personal policial; confirmó el Comisario Correa. En uno las víctimas fueron reducidas por los delincuentes y maniatadas. Además, se produjo un enfrentamiento armado con los delincuentes, en el cual uno de ellos fue aprehendido y “está a disposición de la Justicia y al día de la fecha permanece detenido”, indicó el comisario. En otro caso, con la misma modalidad, redujeron a dos abuelos. Para ambos casos Correa afirmó que “le ponemos mucho énfasis en la investigaciónque por el momento sigue su curso”, declaró el uniformado al sistema de Medios Públicos.

Faltante de cámaras de seguridad “particulares”

En Sarmiento y Alsina, al igual que en un comercio sobre Avellaneda, se produjeron robos importantes: “En esa zona escasean las cámaras particulares” de seguridad, indicó el comisario, se está haciendo un relevamiento para mejorar la operatividad de este recurso.

Relacionado