Con gráficos, comparaciones y buenas expectativas, este lunes al mediodía, en cancillería local, el intendente Ricardo Curutchet anunciaba lo que comentamos en nuestra web y ediciones anteriores: la tendencia sostenida a la baja en los casos de coronavirus en Marcos Paz. Dado que el “hecho que Marcos Paz hoy tenga un número cercano a los 200 casos, habla de que nuestro sistema de salud está oxigenado, y al que todos podemos acceder”, sostuvo en el inicio de la ronda de prensa.

A la vez, “el porcentaje de camas de terapia intensiva registrado en el último informe de la Triple Campaña Sanitaria, acompaña a dicha operatividad del sistema de Salud, lo que además implica que nuestra ciudad puede seguir con la política de apertura consensuada con los distintos sectores”.

“Otro dato aportado fue que en nuestra ciudad contamos con 4 camas por sobre el promedio, en relación a un cálculo comparativo por sobre 100 mil habitantes en diferentes regiones del mundo. Esto es sostenido por un trabajo en red en la planificación de políticas públicas de salud, ya que no contamos con centros privados de Salud, lo que le da un valor agregado a la atención pública de nuestro hospital”.

Por último, el jefe comunal advirtió que no hay que “confiarse ni relajarse”; aún existe en la comuna lo que se denomina “veraz social”, implica un sistema de multas fotográficas para que no se incurra en conductas inapropiadas.

